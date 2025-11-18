La Brandy de Jerez Cocktail Week reúne en un gran evento a los referentes de la mixología actual en Barcelona

BARCELONA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Hotel Casa Fuster de Barcelona ha acogido este martes el evento inaugural de la Brandy de Jerez Cocktail Week 2025, congregando a más de 150 profesionales del sector en una jornada que ha situado al destilado jerezano en el centro del discurso de la coctelería actual. Así, con ponencias, talleres, showroom y catas, los asistentes han podido explorar, de la mano de grandes referentes del sector, las múltiples posibilidades del Brandy de Jerez como ingrediente protagonista en la mixología contemporánea.

En una nota, el Consejo Regulador del Brandy de Jerez ha señaado que el Brandy de Jerez, que ha sido protagonista de algunas de las combinaciones más famosas de la historia, afianza así su auge de la mano de los grandes expertos de la coctelería.

En este sentido, ha añadido que la búsqueda de la diferenciación y de ingredientes que destaquen por su calidad y autenticidad ha situado al Brandy de Jerez como el ingrediente fetiche de las barras más prestigiosas y un as en la manga para los mixólogos que encuentran en él la combinación perfecta de exclusividad y versatilidad.

Desde los locales más emblemáticos hasta nuevos espacios que están revolucionando el arte de crear experiencias sensoriales con aromas, texturas y sabores, gran parte de la primera línea de la mixología ha participado en este gran encuentro para profundizar en la cultura del Brandy de Jerez.

Así, durante toda la jornada los asistentes han participado en un completo programa de ponencias y talleres, en el que los grandes referentes de la escena coctelera han compartido sus conocimientos, técnicas y visiones creativas en torno al Brandy de Jerez. Cada intervención ha ofrecido una mirada única sobre las aplicaciones del Brandy de Jerez en la mixología actual, desde su dimensión técnica y sensorial hasta su vínculo con la gastronomía, la comunicación y las tendencias culturales.

La jornada ha comenzado con una sesión de Marc Álvarez, que ha desvelado cómo el Brandy de Jerez se integra de manera orgánica en la propuesta creativa de Sips, combinando técnica, emoción y narrativa para reimaginar los clásicos desde una perspectiva contemporánea. A continuación, se ha abordado el desafío de conectar con las nuevas generaciones a través de un enfoque fresco y directo.

Por su parte, Adriana Chia ha puesto el foco en el potencial del Brandy de Jerez para conquistar audiencias digitales, "demostrando que este destilado no necesita filtros, sino nuevas miradas y formatos para seguir siendo relevante". Desde una visión basada en la identidad y las raíces, Marga Sader y Giacomo Giannotti, del galardonado Paradiso, han compartido cómo el Brandy de Jerez puede aportar autenticidad y profundidad a las creaciones más innovadoras, actuando como un hilo conductor entre tradición y vanguardia.

Por otra parte, la dimensión gastronómica del destilado ha sido el eje central de la intervención de Luis Inchaurraga, que ha explorado el concepto de maridaje líquido. También se ha reflexionado sobre el lugar que ocupa el Brandy de Jerez en la coctelería actual.

Por otra parte, en una sesión más técnica, Alberto Pizarro ha profundizado en la influencia de los distintos tipos de envinado de las Sherry Casks sobre el perfil del Brandy de Jerez y por último, Giuseppe Baldi ha ofrecido una mirada esencialista, repasando los fundamentos clave para trabajar con Brandy de Jerez en coctelería.

La jornada se ha completado con un showroom de bodegas donde se pudieron catar las referencias más exclusivas de Solera Gran Reserva de las casas productoras más reconocidas del Marco de Jerez como Fundador, González Byass, Osborne, Rey Fernando de Castilla, Romate, Valdespino y Williams & Humbert. Además, Alberto Pizarro, Trade Ambassador de Bodegas Fundador, condujo una cata vertical especializada, en la que los asistentes han explorado los matices del Brandy de Jerez según su tiempo de crianza y tipo de envinado, profundizando en su complejidad y riqueza aromática.

A partir del 20 y hasta el 30 de noviembre, 47 de las mejores coctelerías y bares de Barcelona se sumarán a la Brandy de Jerez Cocktail Week ofreciendo cócteles exclusivos creados especialmente para la ocasión.