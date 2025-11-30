Cádiz acoge la conferencia 'Modo Violencia OFF:La igualdad como tarea compartida' por el jurista Antonio Salazar

Archivo - Una imagen de archivo de Octavio Salazar. - UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA - Archivo

CÁDIZ 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Municipal de la Mujer del Ayuntamiento de Cádiz, con la colaboración de la Universidad de Cádiz (UCA), celebrará el lunes, 1 de diciembre, una actividad destacada dentro de su programación '16 días para recordar que son 365 luchando contra la violencia de género', con motivo del 25N.

Tal y como ha emitido el Consistorio local en una nota, se trata de la conferencia 'Modo Violencia OFF: La igualdad como tarea compartida', impartida por el catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Córdoba (UCO), Octavio Salazar Benítez, y "reconocido" jurista, escritor y activista. La cita tendrá lugar a las 11,00 horas en el Aula Magna de la Facultad de Filosofía y Letras.

La actividad se centrará en analizar la relación entre las diversas violencias que sufren las mujeres y la persistencia de la cultura machista, ofreciendo una contextualización actualizada de estas dinámicas. Asimismo, abordará la construcción sociocultural de la masculinidad y su vínculo con el ejercicio de la violencia, con el objetivo de interpelar a los jóvenes varones y fomentar su implicación activa en el cambio social necesario hacia una sociedad igualitaria. Durante la conferencia, Salazar también profundizará en la importancia del feminismo como herramienta emancipadora tanto para mujeres como para hombres, destacando "su potencial transformador y su contribución a la convivencia democrática".

Salazar es uno de los referentes en España en materia de igualdad, nuevas masculinidades y derechos ciudadanos. Catedrático de Derecho Constitucional en la UCO, ha desarrollado una "intensa trayectoria docente, investigadora y divulgadora en torno a la ciudadanía, la paridad democrática, los derechos LGTBI y la diversidad cultural". Forma parte del Comité de Expertos del Instituto Europeo de Igualdad de Género (EIGE) y de la Red Feminista de Derecho Constitucional, y ha participado en la elaboración de los planes y protocolos de igualdad de su universidad.

Además, es autor de una "amplia y reconocida" obra académica y ensayística, y entre sus títulos más destacados figuran 'Masculinidades y ciudadanía', 'Autorretrato de un macho disidente', 'El hombre que no deberíamos ser', '#WeToo', 'Igualdad, género y derecho' o 'Al amparo del feminismo'.

De esta forma, su trayectoria ha sido distinguida con premios como el Premio Córdoba Ciudad Intercultural, el Premio Hombre Progresista del Año, el Premio Alicia Salcedo o el reconocimiento como socio de honor de la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas.