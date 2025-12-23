Cádiz anuncia un concierto de David Palomar para despedir el año 2025 desde la plaza del Ayuntamiento

Archivo - Actuación de David Palomar durante el acto de homenaje a las Comunidades Andaluzas en Madrid y entrega de los Premios al Talento Andaluz con ocasión del Día de Andalucía. A 13 de marzo de 2023, en Madrid (España). ARCHIVO. - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

El artista gaditano David Palomar será el encargado de despedir el año 2025 desde Cádiz con un nuevo espectáculo en la plaza de San Juan de Dios que se suma a la programación municipal 'Una Navidad de Cádiz'.

La teniente de alcalde de Fiestas del Ayuntamiento de Cádiz, Beatriz Gandullo, ha anunciado la incorporación del evento, 'Una Nochevieja en Cádiz con David Palomar', que se celebrará el próximo martes 30 de diciembre a partir de las 21,00 horas.

Gandullo ha asegurado que con este espectáculo se quiere dar "prioridad y visibilidad al talento de los artistas de nuestra ciudad", ya que era el objetivo de la campaña municipal, enfocada y dirigida a los gaditanos. "Creemos que David Palomar representa a la perfección ese talento y esa alegría con la que queremos celebrar la Nochevieja", ha indicado en una nota.

El cantaor ofrecerá un concierto en directo con su banda, que lo acompañarán sobre el escenario que se instalará en la Plaza de San Juan de Dios. Palomar interpretará algunos de sus temas más sonados, entre ellos, el que ha estrenado esta Navidad, su 'Zarrapatín', un villancico que celebra estas fiestas por rumba catalana y "grandes dosis de gaditanismo".

La actividad, que será retransmitida por Onda Cádiz Televisión, se suma a las más de 150 actividades que conforman el programa 'Una Navidad para Cádiz', que lleva a cabo el Ayuntamiento desde que se inauguró el alumbrado extraordinario el pasado 28 de noviembre.

Un día antes de este concierto, el 29 de diciembre, también se celebrarán las precampanadas infantiles, una cita festiva con la que niños, niñas y familias podrán despedir por adelantado el año 2025. El evento también tendrá lugar en la plaza de San Juan de Dios y contará con un gran espectáculo musical, con un tributo a K-pop y las tradicionales 12 gominolas.

La celebración se desarrollará entre las 18,00 horas y las 22,00 horas, en un espacio especialmente ambientado para el público infantil y familiar.