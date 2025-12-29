Cádiz despide este martes el año 2025 con un concierto de David Palomar desde la plaza de San Juan de Dios

Archivo - David Palomar durante una actuación en una imagen de archivo. - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

CÁDIZ 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

El artista gaditano David Palomar es el encargado este martes de despedir el año 2025 desde Cádiz capital con un nuevo espectáculo en la plaza de San Juan de Dios, a partir de las 21 horas, con un evento denominado 'Una Nochevieja en Cádiz con David Palomar', que se suma a la programación municipal 'Una Navidad de Cádiz'.

El cantaor ofrecerá un concierto en directo con su banda, que lo acompañarán sobre el escenario que se instalará en la Plaza de San Juan de Dios. Palomar interpretará algunos de sus temas más sonados, entre ellos, el que ha estrenado esta Navidad, su 'Zarrapatín', un villancico que celebra estas fiestas por rumba catalana y "grandes dosis de gaditanismo", según indicó la concejala de Fiestas, Beatriz Gandullo, en la presentación del evento.

Asimismo, aseguró que con este espectáculo se quiere dar "prioridad y visibilidad al talento de los artistas de la ciudad", ya que era el objetivo de la campaña municipal, enfocada y dirigida a los gaditanos. "Creemos que David Palomar representa a la perfección ese talento y esa alegría con la que queremos celebrar la Nochevieja", indicó

La actividad, que será retransmitida por Onda Cádiz Televisión, se suma a las más de 150 actividades que conforman el programa 'Una Navidad para Cádiz', que lleva a cabo el Ayuntamiento desde que se inauguró el alumbrado extraordinario el pasado 28 de noviembre.