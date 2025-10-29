Cádiz entrega a sus familiares los restos de dos gaditanos asesinados tras el golpe franquista de 1936

El alcalde de Cádiz, Bruno García, en el acto organizado por la Asociación de Memoria Histórica de Cádiz para entregar a sus familiares los restos de Juan Diego Cortés Pacheco y Manuel Moreno Cortés, dos gaditanos asesinados en 1936 - AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ

CÁDIZ 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Cádiz, Bruno García, ha presidido el acto organizado por la Asociación de Memoria Histórica de Cádiz en el que se han entregado a sus familiares los restos de Juan Diego Cortés Pacheco y Manuel Moreno Cortés, dos gaditanos asesinados en los meses posteriores al golpe franquista de 1936.

En el acto han estado presentes el concejal delegado de Memoria Democrática, José Manuel Cossi, representantes de la Asociación de Memoria Histórica de Cádiz, presidida por Felipe Barbosa, los familiares de las víctimas, un grupo de alumnos y alumnas del IES Columela, representantes de los grupos municipales del PDOE y Adelante Izquierda Gaditana, ha indicado el Ayuntamiento en una nota.

El alcalde ha dado las gracias a todos por "su lucha y constancia", poniendo en valor el trabajo realizado por los técnicos y arqueólogos municipales, que han hecho posible la identificación de estos restos "para que hoy sus familiares puedan darle una sepultura digna después de tantos años de espera".

"Se trata de un acto de justicia, de reparación y de dignificación de las víctimas", ha afirmado el alcalde en este acto.

Posteriormente, los restos de Juan Diego Cortés Pacheco y Manuel Moreno Cortés han sido trasladados al Cementerio Mancomunado de Chiclana, donde han sido depositados en el Panteón de las Víctimas del golpe de Estado de julio de 1936.

La Asociación de Memoria Histórica de Cádiz ha detallado que Juan Diego Cortés Pacheco era panadero y había nacido en junio de 1909, teniendo 27 años en el momento de su muerte. Ingresó en la Prisión Provincial el 2 de octubre de 1936, de donde fue sacado el 11 de ese mes para ingresar en la prisión de El Puerto, pero terminó asesinado en el foso de la Puerta de Tierra.

Según esta entidad, fue inhumado el 12 de octubre en el cementerio de San José en el patio tres. Sus otros dos hermanos también fueron asesinados. A este respecto se ha indicado que Enrique fue enterrado el 22 de agosto de 1936 tras ser asesinado en el foso de la Puerta de Tierra y que Francisco, su otro hermano, sigue siendo un desaparecido, ya que se desconoce la fecha de su asesinato y el lugar de su enterramiento.

Sobre Manuel Moreno Cortés, se ha señalado que era trabajador de los Servicios Municipales de Agua y Electricidad, siendo uno de los primeros despedidos del Ayuntamiento en julio de 1936. Ingresó en la prisión provincial el 17 de septiembre y fue sacado el 27 de septiembre para ser trasladado a la prisión de El Puerto, donde no llegó a ingresar. "Su cadáver apareció en los alrededores de la Plaza de Toros, siendo enterrado en el patio tres del cementerio de San José de Cádiz", ha apuntado la asociación.