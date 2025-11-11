Cádiz estrena el Rincón Gastronómico del Mercado Virgen del Rosario con siete negocios y ampliación de horarios

CÁDIZ 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Mercado Virgen del Rosario de Extramuros ha inaugurado este martes su Rincón Gastronómico, con la apertura de siete negocios especializados en hostelería que ofrecerán servicio a clientes y visitantes.

Según ha informado el Consistorio en una nota, el acto de inauguración ha contado con la presencia del alcalde de Cádiz, Bruno García; el presidente de la Asociación de Detallistas de Mercados Municipales (Asodemer) , José Luis Paramio; el presidente del Mercado, Antonio García; y la teniente de alcalde de Mercados, Beatriz Gandullo. Por su parte, el humorista gaditano Manuel Morera amenizó la ceremonia.

El espacio contará con una oferta gastronómica variada que incluye sushi, pizza, tortillas, abacería, arrocería, asador de carnes y freidor con "cocina de mercado", permitiendo a los clientes comprar productos en los puestos y cocinarlos al momento. Además, se han habilitado terrazas interiores y exteriores, incluyendo mesas altas y bajas frente al Mercado y junto al parque Erytheia.

La apertura del Rincón Gastronómico viene acompañada de una ampliación de los horarios: de lunes a jueves y domingos, de 12,00 a 17,00 horas y de 20,00 a 23,00 horas; los viernes y sábados, el horario de cierre se extenderá hasta medianoche.

El alcalde ha enmarcado que esta iniciativa "permitirá revitalizar este Mercado, que contaba con numerosos puestos cerrados" y confió en que, siguiendo el modelo del Mercado Central de Abastos, "se convierta en un referente gastronómico en Extramuros, sin olvidar su función como mercado de abastos".