Cádiz impulsa la prevención de las violencias sexuales entre jóvenes con el proyecto 'Agente Con-Sentidos'

Un momento de la clausura del proyecto 'Agente Con-Sentidos', impulsado por la Fundación Municipal de la Mujer del Ayuntamiento de Cádiz entre estudiantes de la ciudad - AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ

CÁDIZ 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Municipal de la Mujer del Ayuntamiento de Cádiz ha clausurado este jueves el proyecto 'Agente Con-Sentidos', puesto en marcha entre el alumnado de la ciudad, de edades entre los 12 y los 18 años, con el objetivo de prevenir las violencias sexuales y fomentar relaciones afectivo-sexuales sanas, basadas en el respeto y el consentimiento.

La concejala de Igualdad del Ayuntamiento de Cádiz, Virginia Martín, ha explicado que esta iniciativa, que combina formación teórica y práctica, ha usado metodologías "activas y participativas" que convierten al alumnado en "protagonista de su propio aprendizaje".

A través de dinámicas grupales, aprendizaje por descubrimiento y herramientas creativas como los métodos Scamper y 365, se ha pretendido no sólo transmitir conocimientos, sino también generar reflexión crítica y compromiso social entre la juventud, como ha indicado el Ayuntamiento en una nota.

El proyecto se ha estructurado en varias fases a lo largo del curso académico, como el desarrollo del taller 'Con-sentido', de tres horas de duración, en el que se han abordado cuestiones clave como los mitos sobre las violencias sexuales, la influencia de la publicidad y la pornografía, o la construcción de una sexualidad sana y libre de violencia.

También se ha llevado a cabo la participación en el 'Laboratorio del consentimiento', una actividad de dos horas centrada en la creación de estrategias para promover el apoyo, el asesoramiento y la resolución de dudas en torno a las relaciones afectivas y sexuales. Este espacio ha servido para fomentar el pensamiento creativo y el trabajo en equipo para desarrollar propuestas que puedan aplicarse en su entorno cercano.

Como culminación, se ha celebrado un encuentro intercentros de 'Agentes Con-Sentidos', donde el alumnado comparte experiencias, expone los resultados del trabajo realizado y diseña nuevas acciones de sensibilización.

Tras esta jornada, el alumnado participante ha recibido un diploma acreditativo y va a poner en marcha, con el apoyo del profesorado, iniciativas en sus propios centros educativos entre los meses de abril y junio.

Martín ha indicado que entre los principales objetivos del proyecto destacan la creación de un grupo motor de agentes juveniles "comprometidos", el desarrollo de su implicación social y colectiva, y el impulso de su papel como agentes de cambio en la prevención de las violencias sexuales.

En ese sentido, ha subrayado que este proyecto "es fundamental porque sitúa a la juventud en el centro de la prevención, dándoles herramientas reales para identificar, cuestionar y transformar conductas que perpetúan las violencias sexuales", resaltando que "no se trata sólo de sensibilizar, sino de empoderar a chicos y chicas para que sean parte activa del cambio en sus propios entornos educativos y sociales".

La concejala también ha señalado que trabajar desde edades tempranas en una cultura del consentimiento, el respeto y las relaciones sanas "es clave para construir una sociedad más igualitaria y libre de violencia", añadiendo que iniciativas como 'Agente Con-Sentidos' permiten "romper mitos, generar pensamiento crítico y fomentar una convivencia basada en el buen trato".

"Seguimos reforzando nuestro compromiso con la educación en igualdad, apostando por la participación activa de la juventud como pieza clave en la construcción de una sociedad más justa, segura y respetuosa", ha manifestado.