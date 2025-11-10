Las calles del centro de Cádiz recuperan los guardacantones de fundición de sus esquinas tras ser restaurados

Operarios municipales del Ayuntamiento de Cádiz trabajando en la reposición de un guardacantón del centro de la ciudad - AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ

La delegación de Cultura del Ayuntamiento de Cádiz, en colaboración de la Delegación de Mantenimiento Urbano, está reponiendo los guardacantones, tanto cañones como esquinales, de fundición en varias calles del centro histórico, que habían sido retirados de la vía pública por su mal estado de conservación.

En una nota, el Ayuntamiento de Cádiz ha señalado que una vez sometidos a un proceso de restauración y conservación, se recupera "la belleza" que presentan estos guardacantones realizados en hierro fundido en los siglos XVIII, XIX y principios del XX.

La actuación se enmarca dentro de los trabajos de restauración-conservación que se está haciendo de los guardacantones en todo el casco antiguo de la ciudad en el marco de la Campaña de Conservación de Guardacantones que se inició el pasado 8 de septiembre, y que se ha realizado con la colaboración del experto en guardacantones, el historiador Antonio Ramos Gil.

Desde las 10,00 horas de este lunes 10 de noviembre se ha comenzado a reponer el esquinal de la calle Sagasta, esquina a calle Benjumeda. El cuerpo de esta pieza es "de gran belleza" y presenta una especie de retablo con volutas, motivos en relieve e incisiones que fue fabricado por la Fundición de A. Gaviño en el año 1899.

A continuación, se ha colocado el esquinal situado en la calle Sacramento con calle Alcalá Galiano. Este es un guardacantón de dos cuerpos que presenta incisiones y líneas curvas en su parte superior. Por último, se ha respuesto el esquinal calle Carmen Coronada esquina a calle Vea Murguía, un guardacantón con moldura lisa cuya parte superior está rematada con una pequeña cornisa de líneas curvilíneas.

Estos guardacantones presentan múltiples formas y decoraciones que recogen el diseño ornamental de los fundidores gaditanos como industria artesanal en aquellos siglos. Según señala Antonio Ramos en su libro 'Guardacantones de Cádiz: cañones y esquinales', en Cádiz existen un total de 150 esquinales de fundición.

En lo que respecta a la Campaña de Conservación de Guardacantones, el Ayuntamiento ha señalado quedará finalizada este mes, y que en la actualidad se trabaja en los guardacantones situados en el barrio de El Pópulo y en el de Santa María.

Además, se ha apuntado que se ha acometido aproximadamente el 80% de la campaña de restauración-conservación, quedando por realizar los guardacantones ubicados en el barrio de Santa María, la zona comprendida entre la calle San Miguel y plaza del Palillero y las calles aledañas del barrio del Pópulo.