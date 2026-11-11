Canceladas las salidas previstas para este miércoles desde el Puerto de Tarifa (Cádiz) por el temporal

Archivo - Pantalla de información a pasajeros en la estación marítima del puerto de Tarifa (Cádiz) en una imagen de archivo. - AUTORIDAD PORTUARIA DE LA BAHÍA DE ALGECIRAS

TARIFA (CÁDIZ), 11 (EUROPA PRESS)

La Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA) ha anunciado que las navieras que operan desde el Puerto de Tarifa han cancelado las salidas previstas desde las 14,00 horas de este miércoles debido al temporal que se registra en el Estrecho a consecuencia de la borrasca Charles.

Además, un crucero que tenía prevista su llegada este jueves al Puerto de Cádiz ha cancelado esta escala debido también al temporal. Se trata del crucero 'Le Bougainville', que tiene capacidad para casi 200 viajeros además de su tripulación.

La incidencia el Puerto de Tarifa ha sido comunicada por la Autoridad Portuaria en un mensaje en redes sociales, consultado por Europa Press, afectando a la línea que une esta localidad de la costa de Cádiz con Tánger Ciudad, en el norte de África.

A esta hora, la navieras en el Puerto de Algeciras mantienen sus conexiones con Tánger Med y Ceuta sin cambios.

Cabe apuntar también que este pasado martes se canceló la escala del crucero 'Costa Fascinosa', que estaba prevista para este miércoles a las 10,30 horas con más de 3.000 pasajeros, y que debía estar atracado en el puerto gaditano hasta las 20,00 horas.