La Asociación de Empresarios y Comerciantes de Conil (Cádiz) presenta una campaña para la compra de productos locales

Daniel Sánchez en la presentación de la campaña 'Productos de KM0 de Conil'. - JUNTA DE ANDALUCÍA

CONIL DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 12 (EUROPA PRESS)

El delegado territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo y de Inteligencia Artificial, Desarrollo Digital y Administración Pública de la Junta de Andalucía en Cádiz, Daniel Sánchez, ha acompañado a la presidenta de la Asociación de Empresarios y Comerciantes de Conil (AEConil), Dolores Caro, en la presentación de la campaña 'Productos de KM0 de Conil', que tiene como objetivo fomentar el consumo de productos de proximidad, poner en valor la producción local y apoyar al pequeño comercio del municipio.

Según ha explicado la Junta en una nota, la campaña contempla la elaboración de un vídeo promocional con la participación de personas y comercios de la localidad, así como distintas acciones de marketing, imagen y sensibilización que se difundirán a través de redes sociales y otros soportes publicitarios.

Para la financiación de la campaña, AEConil fue beneficiaria de una subvención de la Consejería de Empleo, dentro de la línea de actuación que fomenta el asociacionismo, y dentro de la línea que contempla las campañas de información y de sensibilización.

Por su parte, el delegado ha destacado la importancia que tiene que AEConil, que cuenta con 230 empresas asociadas, utilice los recursos disponibles para fomentar entre los vecinos de la localidad y entre las múltiples personas que la visitan, las ventajas del comercio local y la calidad de los productos locales.

Igualmente, ha señalado la importancia del comercio de proximidad para la economía local, su contribución al mantenimiento de la actividad empresarial y de la población, así como a la generación de empleo. Asimismo, ha puesto en valor la riqueza agrícola, pesquera y ganadera de Conil, con productos como el pescado fresco, las carnes de retinto y las frutas y hortalizas de la huerta de la zona.