El Festival de Cádiz se inaugura este vieres con 'O Sister!', un homenaje musical a Manuel de Falla

Uno de los grupos con el cartel del Festival de Cádiz de fondo. - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÁDIZ 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Festival de Cádiz.Música Española, organizado por la Consejería de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte, a través de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, inaugura este viernes su 24 edición con una programación que conecta el legado de Manuel de Falla con la creación contemporánea y las músicas populares. 'O Sister!' abrirá el certamen con 'A otra galaxia', un concierto de nueva creación encargado por el Festival que establece un diálogo entre el universo del compositor gaditano, las vanguardias europeas y el jazz de los años 20 y 30.

Según ha indicado la Consejería en una nota, la jornada inaugural se completará con Tito Ramírez y los Verdaderos Reales, que llevarán al Edificio Constitución 1812 los ritmos tropicales y las músicas de ida y vuelta entre América y España.

Por su parte, la programación del sábado 14 de noviembre comenzará a las 12 horas en la Casa de Iberoamérica con Jácaras del Zéfiro, que presentará 'Avecillas', una propuesta dedicada a la recuperación del patrimonio musical barroco. Fundada por el barítono Víctor Cruz, la formación combina la investigación histórica con una interpretación que busca recuperar la vitalidad y la expresividad de las obras. La entrada será libre hasta completar aforo.

Ya por la tarde, a las 18 horas, el Teatro del Títere La Tía Norica acogerá uno de los encuentros más significativos del fin de semana, el concierto del Taller de Compositoras, organizado en colaboración con el Centro Nacional de Difusión Musical (CNDM). Around the Sound Ensemble interpretará nueve estrenos absolutos de obras firmadas por Zuriñe F. Gerenabarrena, Rebeca Santiago, Cruz López de Rego, Sofía Martínez Ramírez, Marisa Manchado, Anna Bofill Levi, Rosa Rodríguez Hernández, Pilar Jurado y María José Arenas.

La actuación tendrá un significado especial por el homenaje a la compositora Marisa Manchado, recientemente fallecida en el accidente ferroviario de Urda. Fundadora e impulsora del Taller de Compositoras, Manchado mantuvo una estrecha vinculación con el Festival desde los inicios de esta iniciativa, nacida en 2005 para promover la creación musical de las mujeres.

Durante el concierto se estrenará de manera póstuma 'Filia Memoriae', la obra que la autora había preparado para esta edición. El encuentro reconocerá así su trayectoria y su contribución a la visibilidad de las compositoras en la música contemporánea. La entrada será libre hasta completar aforo.

De forma paralela, el Baluarte de la Candelaria acogerá, entre las 18 y las 22 horas, la cuarta edición de Microclima, dedicada a la electrónica experimental, el ambient y el drone. La propuesta reunirá a dos pioneros de la experimentación sonora, Suso Saiz y Juan Manuel Cidrón, junto a Ëgg, Dalila, que actuará con el guitarrista Pedro Rojas, y M/V, proyecto integrado por María Vergara y Javier Mora.

También a las 18 horas, el Baluarte de la Candelaria será el punto de partida de 'Bafle, bordillo, platondo y llavero', una propuesta de Escuela del Sur, iniciativa de acompañamiento a la creación contemporánea que reúne a artistas gaditanas vinculadas a las artes escénicas, la performance y las artes vivas. Dirigido y coordinado por Rosa Romero y Alessandra García, el proyecto plantea un recorrido colectivo por la ciudad a partir del sonido procedente de Microclima, que servirá como elemento de conexión entre los espacios urbanos, los cuerpos y los objetos cotidianos.

Ese mismo día, a las 20 horas, el Gran Teatro Falla acogerá el estreno de 'Réquiem a D. Manuel de Falla', una propuesta del cantaor gaditano David Palomar que rendirá homenaje al compositor coincidiendo con el 80 aniversario de su fallecimiento. El espectáculo, para el que se han agotado las localidades, constituye una de las principales citas conmemorativas de esta edición y propone un acercamiento a su legado desde el flamenco, uno de los lenguajes musicales con los que Falla mantuvo una estrecha relación artística.

La jornada concluirá a las 22 horas en el Edificio Constitución 1812 con Pinocho Detective, que presentará 'La desilusión intacta', su sexto trabajo discográfico. La banda sevillana liderada por Fran Pedrosa propone un repertorio de pop en castellano en el que conviven la ironía, la sensibilidad y una mirada optimista sobre la adversidad. El concierto se enmarca en la colaboración con Campus Rock de la Universidad de Cádiz.

La programación del domingo 15 de noviembre comenzará a las 12 horas en la Casa de Iberoamérica con KamBras Quintet, que presentará 'Transfoliación: Metamorfosis de la folía' y por la tarde, a las 19 horas, el Teatro del Títere La Tía Norica recibirá a Cuarteto Fuerte, que presentará 'De lo recreativo y lo fúnebre', su tercer álbum de estudio.

La programación del primer fin de semana se completa con distintas iniciativas de creación, formación y mediación. Así, del 13 al 16 de noviembre se desarrollará la segunda parte de la 23 edición del Curso de Análisis Musical y Composición de la Cátedra Manuel de Falla, impartido por Achim Bornhöft y con Taller Sonoro como grupo residente. El curso incorpora un marco temático relacionado con el 150 aniversario del nacimiento del compositor y culminará con la presentación de nuevas obras el lunes 16 de noviembre.

El viernes 13 tendrá lugar, además, un encuentro del Taller de Compositoras con alumnado del conservatorio, abierto al público general, para acercar la creación contemporánea a las nuevas generaciones. Asimismo, del 13 al 22 de noviembre, Cádiz acogerá el encuentro de la Orquesta Joven de Andalucía, con la participación de un centenar de músicos y 18 profesores procedentes de orquestas y conservatorios nacionales e internacionales, bajo la dirección de Juan Pablo Valencia.