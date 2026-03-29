La Casa de la Juventud de Cádiz acogerá un evento de actividades de juegos de mesa para todos los públicos

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CÁDIZ 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Casa de la Juventud acogerá el próximo sábado 11 de abril la decimotercera edición de 'Diviértete con Mueve Ficha', un evento de actividades de juegos de mesa organizado por la Asociación Cultural de Juegos de Mesa Mueve Ficha y la Delegación Municipal de Juventud e Infancia, con la colaboración con Tierra Media.

Según ha informado el Consistorio en una nota, durante la jornada se desarrollarán diferentes actividades pensadas tanto para personas que ya conocen el mundo de los juegos de mesa como para quienes quieran acercarse por primera vez.

Desde las 11,00 horas se habilitará una ludoteca con numerosos títulos disponibles para jugar libremente, así como una mesa informativa para resolver dudas y orientar a los participantes. Entre las actividades destacadas de esta edición regresan los clasificatorios regionales de Catán y Carcassonne (Devir).

La participación en las actividades será gratuita hasta completar aforo y se desarrollará a lo largo de toda la jornada en las instalaciones de la Casa de la Juventud.

En este sentido, la concejal de Juventud e Infancia, Gloria Bazán, ha destacado la importancia de este tipo de iniciativas para dinamizar los espacios municipales y fomentar alternativas de ocio entre la población joven.