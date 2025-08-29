Casi 400 personas participarán en el espectáculo de clausura del ciclo Cádiz Romana de la capital

El alcalde de Cádiz, Bruno García, junto a la teniente de alcalde de Cultura, Maite González, junto a artistas y creadores del espectáculo 'Foedus Gaditanorum' - AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ

El Salón de Plenos del Ayuntamiento de Cádiz ha acogido este viernes la presentación del espectáculo 'Foedus Gaditanorum', con el que se clausurará la celebración de la segunda edición del programa municipal Orgullos@s de nuestra historia, centrado en Cádiz Romana, y que contará con la participación de casi 400 personas.

El alcalde de Cádiz, Bruno García, junto a la teniente de alcalde de Cultura, Maite González, han dado a conocer el cartel del espectáculo así como algunos de los detalles del mismo, ha indicado el Ayuntamieno en una nota.

En el acto, también han estado presentes algunas de las personas y entidades que van a formar parte del mismo, como el director artístico, Juan Sebastián Domínguez, los intérpretes Pasión Vega y Eduardo Guerrero, el compositor Antonio Martínez Ares, el director musical Luis Rivero, y el autor del cartel anunciador, José Carlos Naranjo.

Maite González ha adelantado que 'Foedus Gaditanorum' será una producción artística propia del Ayuntamiento, en la que participarán más de 300 artistas del tejido artístico local. Entre ellos, ha destacado la presencia de los intérpretes Eduardo Guerrero, Pasión Vega y Marta Ortiz.

Entre el elenco de actores locales, estarán Jaime García, José Flor, Susana Rosado y Sol Sáez, a los que se sumarán un centenar de coristas de los grupos de Luis Rivero --que será además el director musical--, los Estudiantes, Pedrosa y David Fernández, y del coro de Nandi Migueles.

Otra de las novedades de esta edición será la presencia de una escolanía de niños y niñas de la ciudad, que interpretarán también algunas de las composiciones musicales.

Como parte del cuerpo de baile, participarán las tres asociaciones de folklore de la ciudad --Asociación de Danzas Folclóricas Ciudad de Cádiz, grupo de danza Adolfo de Castro y Asociación Sociocultural Flamenca Carmen Guerrero--, así como una selección de bailarines y bailarines que llevará a cabo Eduardo Guerrero a través de una prueba que se celebrará el próximo 8 de septiembre.

Además de Antonio Martínez Ares como compositor musical, también realizarán esta labor los autores Juan Antonio Verdía, Miguel Ángel García Argüez, José Manuel Pedrosa y Calde Ramírez, mientras que distintos artesanos gaditanos realizarán el vestuario y la escenografía.

El alcalde de Cádiz, Bruno García, ha destacado la apuesta del gobierno local por este programa, con el que "queremos reivindicar la historia y el valioso patrimonio de la ciudad a través de diferentes disciplinas". En este caso, ha proseguido, se trata de un proyecto artístico "muy ambicioso", que va a contar con la participación de gran parte del tejido artístico de la ciudad, dando así visibilidad "al talento y la creatividad que existe en esta ciudad".

Juan Sebastián Domínguez, director artístico de esta producción y con una destacada trayectoria nacional e internacional por su participación en proyectos como el parque temático Puy de Fou o Eurovisión, ha asegurado que se trata de una producción que va a recordar la historia romana de la ciudad "de una forma muy ambiciosa", con la participación de casi 400 personas, una cifra que "no nos da miedo".

El bailaor gaditano Eduardo Guerrero será uno de los grandes protagonistas del espectáculo, dando continuidad al espectáculo 'Gadir, el resurgir de los fenicios' de la pasada edición.

La teniente de alcalde de Cultura, Maite González, ha agradecido a todas las personas, entidades y colectivos su participación en este espectáculo, y destacando la presencia de la Universidad de Cádiz "para garantizar el rigor histórico de todas las actividades que conforman un programa que se presentará en dos semanas".