La Catedral de Cádiz acoge el 9 de noviembre una misa funeral por las víctimas del accidente de Toledo

Archivo - Detalle de la Catedral de Cádiz. - ROCÍO RUZ/EUROPA PRESS - Archivo

CÁDIZ 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diócesis de Cádiz y Ceuta ha anunciado que celebrará una misa funeral el próximo lunes 9 de noviembre en la Catedral de Cádiz en memoria de las víctimas del accidente ferroviario ocurrido en Urda (Toledo), así como en oración por la pronta recuperación de las personas heridas.

La santa misa funeral se celebrará a las 20,00 horas en la Catedral gaditana y estará presidida por el administrador apostólico de la diócesis, monseñor Ramón Valdivia.

Con esta celebración, la iglesia diocesana quiere expresar "su solidaridad y cercanía con todas las personas afectadas por esta tragedia, uniendo sus oraciones por el eterno descanso de quienes han perdido la vida y por la recuperación de los heridos".

La diócesis ha trasladado "sus más sentidas condolencias" a los familiares y seres queridos de las personas fallecidas en este accidente ferroviario, a quienes le ha hecho llegar "su afecto, cercanía y oración en estos momentos de profundo dolor".

En su llamamiento, ha invitado a los fieles a rezar por todas las personas que se han visto afectadas por el accidente y ha expresado su agradecimiento a los equipos de emergencia, Fuerzas de Seguridad y a todas las personas que están trabajando y colaborando en las labores de asistencia y auxilio a las víctimas.

La convocatoria pretende convertir la oración compartida en un gesto de "comunión, consuelo y esperanza ante el sufrimiento provocado por el accidente", invitando a toda la sociedad a unirse en este homenaje y recuerdo a las víctimas.