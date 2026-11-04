Cultura reúne en El Puerto (Cádiz) a los municipios de la Red Andaluza de Teatros Públicos para definir su programación

Plenario de la Red Andaluza de Teatros Públicos en El Puerto. - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÁDIZ 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Cultura reúne en El Puerto de Santa María (Cádiz) a los municipios adheridos a la Red Andaluza de Teatros Públicos en el segundo plenario anual de programación hasta este jueves, donde una treintena de programadores y representantes institucionales evaluarán las propuestas de circo, danza, música y teatro presentadas por creadores y compañías en la convocatoria publicada el pasado mes de marzo para incorporarlos al Catálogo de la Red, instrumento de referencia para la planificación de futuras temporadas municipales.

Según ha explicado la Junta en una nota, el plenario constituye un espacio de valoración compartida en el que los programadores municipales analizan las propuestas artísticas y sus posibilidades de exhibición en los contextos territoriales. La selección atiende tanto al interés de los espectáculos como a las características técnicas y las necesidades de programación de los espacios adheridos, con el objetivo de configurar un catálogo diverso y adecuado a las distintas realidades locales.

Así, tras una inauguración institucional en la que han participado el delegado Territorial de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte de la Junta en Cádiz, Millán Alegre, el concejal de Cultura del municipio portuense, Enrique Iglesias, y la directora del Instituto Andaluz de las Artes Escénicas y la Música, Violeta Hernández, los participantes en el plenario han evaluado las propuestas de circo y danza.

El programa continúa este miércoles con el análisis de los espectáculos música y el seguimiento del programa y las sesiones se centrarán en el teatro e incluirán una visita al Teatro Municipal Pedro Muñoz Seca. La evaluación de las propuestas teatrales continuará este jueves cuando se presentará también el mercado 'Mirador Sur a Escena', a cargo de las gestoras Elena Carrascal y Lucía de Franchi, en representación de la Asociación de Distribuidoras de Artes Escénicas.

Además de coordinar la programación de los municipios adheridos, la Red Andaluza de Teatros Públicos celebra dos plenarios al año con objetivos complementarios, uno dedicado a la formación de los profesionales y al análisis de mejoras del programa y otro centrado en la evaluación y selección de espectáculos para el catálogo, ha recordado la Junta.

En esste sentido, ha señalado que el encuentro de El Puerto de Santa María da continuidad al celebrado el pasado mes de mayo en Motril, que incluyó sesiones sobre accesibilidad, propiedad intelectual, recursos técnicos, ferias profesionales e inteligencia artificial aplicada a la gestión cultural.

Finalmente, la Junta ha indicado que este programa de la Consejería de Cultura, gestionado por la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, es un instrumento de cooperación entre la Administración autonómica y los ayuntamientos que contribuye a la programación cultural de proximidad y facilita la circulación de las producciones profesionales en el territorio andaluz. La Red cuenta en 2026 con 75 municipios adheridos y un Catálogo que actualmente cuenta con 538 propuestas de teatro, danza, circo y música.