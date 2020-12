Cazalilla: "Técnicos constatan que las funciones atribuidas al Patronato pueden asumirse por el Ayuntamiento de Cádiz"

CÁDIZ, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

La concejal de Fiestas y Cultura del Ayuntamiento de Cádiz, Lola Cazalilla, aboga por la disolución del Patronato del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas y Fiestas del Carnaval de Cádiz "al no estar funcionando como un organismo autónomo, objetivo con el que se creó en 2002" y puesto que "informes técnicos constatan que las funciones atribuidas al Patronato puedes asumirse y garantizarse por el Ayuntamiento".

En un comunicado, la edil explica que el Patronato "no tiene ni personal propio, puesto que su gestión la está realizando personal funcionario del Ayuntamiento, adscritos al mismo, y cuyas renumeraciones corren a cargo del Presupuesto Municipal, ni tampoco posee patrimonio propio, utilizando por ello los bienes de los que es titular el Ayuntamiento para llevar a cabo su gestión".

Así pues, aunque reconoce que la idea del Patronato sobre el papel "era buena" porque apostaba por la representatividad de todas las modalidades del Carnaval, "en la práctica se ha comprobado que no es tal, puesto que hay modalidades con doble o triple representatividad". "Y la práctica también pone de manifiesto que realmente no se da una gestión diferenciada como organismo autónomo. Todo se realiza con personal municipal y utilizando medios municipales, por lo que no está funcionando como tal", expone la edil.

Por todo ello, Cazalilla defiende que la gestión del Patronato sea asumida por el propio Ayuntamiento, "preservando y garantizando una gestión de la fiesta singularizada y con todo el realce e importancia que tiene para la ciudad y la participación de los colectivos más representativos del mundo del Carnaval".

Una defensa que realiza basándose en "informes técnicos que constatan que todas las funciones que se le habían atribuido al Patronato pueden asumirse y garantizarse por el Ayuntamiento a través de una Delegación municipal como la de Fiestas, que cuenta con personal y experiencia en la materia", subraya.

Aunque la medida de disolver el Patronato está incluida en el programa electoral de Adelante Cádiz, "me he dado un margen de tiempo de un año para ver cómo funcionaba y vivir la experiencia de cómo se diseñaba el Concurso y en estos meses he comprobado que la representatividad real de este órgano en la actualidad no se corresponde con la mayoría de los agentes que generan el certamen carnavalesco", añade.

Una vez presentada ayer la propuesta de disolución a la Junta del COAC y a la de Fiestas del Patronato y recibir el respaldo mayoritario de los colectivos, el siguiente paso será convocar al Consejo Rector para su aprobación y posteriormente se elevará a Pleno.