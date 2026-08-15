Cerca de medio centenar de denuncias por un "elevado número" de coches y personas en la zona de la ITV de Cádiz

Archivo - Policía Local. - AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO - Archivo

CÁDIZ 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Cádiz ha llevado a cabo una actuación en la zona de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) ante la concentración de un "elevado número de vehículos y jóvenes", que estaba generando "problemas de seguridad vial" y "afectando a la normal convivencia en el entorno".

Como resultado de la actuación, la Policía Local formuló un total de 43 denuncias por diferentes infracciones. Entre ellas, se encuentran 27 por estacionamientos indebidos, nueve por circular con escape libre, dos por conducción temeraria, una por conducción negligente, tres por acelerar sin extremar las precauciones y una por circular en sentido contrario.

Tras tener conocimiento de la situación, varias patrullas se desplazaron hasta el lugar, donde comprobaron la presencia de numerosos vehículos, algunos de ellos estacionados indebidamente en el carril de circulación, así como la realización de diversas maniobras negligentes e incluso temerarias por parte de algunos conductores, según ha explicado el Consistorio en una nota.

Además, una vez identificados los vehículos estacionados de forma incorrecta, los agentes informaron a las personas concentradas en la zona de la necesidad de despejar el entorno, ante la elevada afluencia de personas y vehículos y el riesgo que suponían algunas de las maniobras detectadas.