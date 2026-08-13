Cinco detenidos en Algeciras por empadronamientos ficticios para regularización fraudulenta de extranjeros

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ALGECIRAS (CÁDIZ)

Agentes de la Policía Nacional, adscritos a la Unidad Contra las Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (Ucrif) de Algeciras (Cádiz), han detenido a cinco personas como presuntas responsables de los delitos de falsedad documental y favorecimiento de la inmigración irregular, tras descubrir un sistema basado en la realización de empadronamientos ficticios a cambio de dinero.

Según ha informado en un comunicado, la investigación se inició a principios del pasado mes de abril, después de que los propietarios de dos viviendas de Algeciras denunciaran que varias personas figuraban inscritas en el Padrón Municipal en sus domicilios sin haber prestado su consentimiento ni tener conocimiento de dichas inscripciones.

Las primeras comprobaciones realizadas por los agentes permitieron constatar que entre ambos inmuebles figuraban empadronadas hasta ocho personas que nunca habían residido en esas viviendas.

Las pesquisas permitieron determinar que la principal investigada se encargaba de captar a ciudadanos extranjeros interesados en regularizar su situación administrativa y, a cambio de una contraprestación económica, gestionaba su empadronamiento en domicilios en los que realmente no residían.

Los certificados de empadronamiento obtenidos mediante este procedimiento eran posteriormente incorporados a diferentes expedientes administrativos de autorización de residencia y trabajo con el objetivo de acreditar fraudulentamente el cumplimiento de los requisitos exigidos por la normativa de extranjería, ha agregado la Policía.

De esta manera, los investigados habrían establecido un sistema destinado a proporcionar documentación que no se correspondía con la realidad, utilizando los registros administrativos para facilitar la obtención fraudulenta de autorizaciones de residencia y trabajo.