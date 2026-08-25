Circe advierte de un repunte de interacciones de orcas con barcos en el Estrecho tras bajar un 80% en años anteriores

Archivo - Una orca avistada desde una embarcación en aguas del Estrecho de Gibraltar. ARCHIVO - CIRCE - Archivo

CÁDIZ 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El coordinador y presidente de la organización Circe (Conservación, Información y Estudio sobre Cetáceos), Renaud de Stephanis, ha advertido que este año se está registrando un leve repunte en las interacciones de orcas con embarcaciones en el Estrecho de Gibraltar y aguas peninsulares, después de que en los últimos años estos encuentros se redujeran hasta un 80% gracias a las recomendaciones a barcos emitidas por esta entidad y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

En declaraciones a Europa Press, Renaud de Stephanis ha apuntado a que este verano se ha experimentado un repunte debido a una falta de transmisión de "pautas claras y actualizadas" a los navegantes, aunque sin cifrar esos encuentros registrados.

En cuanto a estas pautas para evitar percances con los veleros y embarcaciones de recreo, el presidente de la entidad ha recordado que la "más eficaz" sigue siendo "pasar por aguas poco profundas, por debajo de los 30 metros, y no pararse" en caso de avistamiento, manteniendo la marcha hacia zonas de menor calado para disuadir a las orcas.

Esto, ha dicho, es la solución "más simple" para evitar situaciones en las que los barcos sufran daños en los timones por estas interacciones, que como se ha recordado, son "juegos" para las orcas y no ataques.

A este respecto, ha insistido en que la falta de difusión institucional está provocando que muchos marineros desconozcan el procedimiento adecuado o actúen con incertidumbre ante la presencia de estos cetáceos, llegándose a casos como la de orca conocida como Toñi, que apareció con marcas de posibles disparos de perdigón en su aleta dorsal.

Sobre este ejemplar, el responsable de Circe ha asegurado que se le está haciendo seguimiento y que "está bien", aunque pendientes de que sanen las heridas que presenta, las cuales se las hicieron "hace tres o cuatro semanas", según ha advertido.

Asimismo, ha aclarado que, aunque el grupo catalogado en el Estrecho cuenta con entre 16 y 17 ejemplares, recientemente se ha avistado solo a tres de ellos. No obstante, ha indicado que se trata de una dispersión habitual en la dinámica social de la especie.

ORCAS, ESPECIES VULNERABLES

La población de orcas del Estrecho de Gibraltar y del golfo de Cádiz está catalogada como vulnerable en el Catálogo Español de Especies Amenazadas (CEEA). El artículo 57 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y la Biodiversidad prohíbe además "cualquier actuación hecha con el propósito de darles muerte, capturarlos, perseguirlos o molestarlos". El incumplimiento de esta normativa puede derivar en sanciones de hasta dos millones de euros y responsabilidad penal.

Desde el verano de 2020 se vienen produciendo interacciones de ejemplares de la población de orca del Estrecho y del Golfo de Cádiz, con embarcaciones en las aguas atlánticas de la Península Ibérica.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, a través de la Dirección General de la Marina Mercante, y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, por medio de la Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación, ofrecen una serie de recomendaciones y pautas para todos los navegantes en caso de avistamiento o interacción con orcas en el Atlántico con el objetivo de evitar, o minimizar, los riesgos para los tripulantes, las embarcaciones, la navegación y los propios cetáceos.