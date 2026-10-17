El Club Mototurismo Deportivo vuelve a elegir El Puerto (Cádiz) como destino en una cita ligada al Mundial de Superbikes

El Club Mototurismo Deportivo Andaluz llega a El Puerto de Santa María (Cádiz) con motivo del FIM Mototour of Races - AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 17 (EUROPA PRESS)

El Puerto de Santa María (Cádiz) ha vuelto a "situarse en el mapa" del mototurismo internacional de la mano del Club Mototurismo Deportivo Andaluz, que ha elegido la ciudad como "uno de los destinos protagonistas de sus actividades", en esta ocasión dentro del FIM Mototour of Races, un evento organizado para la Federación Internacional de Motociclismo (FIM) y vinculado al Campeonato del Mundo de Superbikes que se celebra en Jerez hasta el próximo 20 de octubre.

En una nota remitida por el Ayuntamiento portuense, la teniente de alcalde de Turismo y Promoción de la Ciudad, Olga de Navas, ha resaltado "el atractivo de El Puerto como destino capaz de complementar las grandes citas deportivas del entorno con una oferta turística, patrimonial, cultural y gastronómica de primer nivelado" en la bienvenida a los participantes en una recepción institucional celebrada en el Salón Mudéjar del Palacio de Araníbar, sede de la Concejalía de Turismo.

De este modo, el encuentro ha reforzado "la relación de colaboración entre el Ayuntamiento y el Club Mototurismo Deportivo Andaluz", presidido por el delegado de Mototurismo de la Real Federación Motociclista Española (RFME), José Carlos Copete, tras la "positiva experiencia" compartida durante la organización de la Ruta de los Almorávides en 2025.

Asimismo, el FIM Mototour of Races ha reunido a un grupo internacional de más de 30 personas vinculadas al mundo del motor, ofreciéndoles durante seis jornadas una experiencia que combina el acceso VIP a las carreras con rutas mototurísticas y visitas guiadas por los principales enclaves del territorio. Una iniciativa que ha permitido "proyectar los destinos participantes entre aficionados de diferentes países, ampliando el alcance turístico y promocional de una competición de repercusión mundial".

Como parte del programa de bienvenida en El Puerto, los asistentes "han disfrutado de una visita guiada en inglés al Centro de Interpretación El Puerto de los Cargadores a Indias", ubicado en el propio Palacio de Araníbar, donde han podido acercarse al "esplendor histórico de la ciudad y a su estrecha vinculación con el comercio de ultramar".

Posteriormente, han realizado un recorrido a pie por el casco histórico, acompañados por un guía de Turismo, descubriendo algunos de sus "principales monumentos, rincones y espacios emblemáticos". La visita ha concluido en la Plaza Isaac Peral, frente al Ayuntamiento.

Por su parte, la teniente de alcalde ha agradecido al club que "vuelva a confiar en El Puerto", destacando la importancia de "aprovechar la celebración de grandes acontecimientos deportivos internacionales en nuestro entorno para atraer visitantes y generar nuevas oportunidades para el sector turístico local".

De Navas ha afirmado que quieren que "quienes llegan atraídos por una gran competición descubran también todo lo que El Puerto tiene que ofrecer", como son la historia, el patrimonio, la gastronomía y la forma de vivir, que "son grandes argumentos para que una primera visita se convierta en el deseo de regresar".

Además, la iniciativa ha contemplado la grabación audiovisual de las actividades desarrolladas durante cada jornada y su posterior difusión internacional, lo que supone "una oportunidad añadida para dar visibilidad a los atractivos turísticos de El Puerto más allá de nuestras fronteras".

En esta línea, la responsable de turismo ha destacado que con esta nueva visita el municipio "refuerza su posicionamiento como destino de referencia para el mototurismo, consolidando su capacidad para atraer visitantes internacionales y aprovechar las oportunidades que generan los grandes eventos deportivos de la Bahía de Cádiz y el Circuito de Jerez".

Por ello, ha concluído asegurando que se trata de "una apuesta por un turismo de experiencias que permite seguir mostrando al mundo la riqueza y singularidad de la Ciudad de los Cien Palacios, un destino con identidad propia, lleno de atractivos y experiencias para disfrutar durante los doce meses del año".