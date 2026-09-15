Comienza la desinfección de un local de comida kebap clausurado en marzo en Cádiz y con denuncias por mal olor

Archivo - Local precintado en Badajoz por explotar laboralmente a ciudadanos extranjeros dentro de una trama con tres detenidos en Cádiz. ARCHIVO. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

CÁDIZ 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Cádiz, a través de la Delegación de Salud, ha accedido en la mañana de este martes 15 de septiembre al establecimiento de comida rápida tipo kebab que estaba precintado por un juzgado de Badajoz desde el pasado mes de marzo y que despedía un fuerte olor, denunciado por los vecinos del entorno.

Debido a que era necesaria la entrada en el local, situado en la avenida Ana de Viya de Cádiz, desde el Ayuntamiento se iniciaron las gestiones con el juzgado pacense que lleva el caso de la clausura para proceder a su entrada, ya que al estar precintado era necesaria una autorización judicial y una coordinación con el mismo, como ha indicado el Consistorio en una nota.

Paralelamente, desde el Ayuntamiento se contrató una empresa para que se encargara de la retirada de los alimentos en mal estado y de la desinfección del local. En este sentido, los operarios de la misma han tenido que aplicar los protocolos de protección necesarios en este tipo de casos.

El establecimiento es uno de los cuatros que fueron clausurados el pasado mes de marzo de 2026 en Cádiz y Badajoz, durante un operativo en el que se detuvieron a cuatro personas, tres de ellos en la capital gaditana, por su presunta pertenencia a una organización criminal dedicada a la trata de seres humanos, delitos contra los derechos de los trabajadores y delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.

En el operativo conjunto de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Cádiz y la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Badajoz, se ha liberando a 11 víctimas, ciudadanos extranjeros en situación de extrema vulnerabilidad.

La operación policial culminó con la realización de cuatro registros domiciliarios, dos en Badajoz, en una vivienda utilizada para alojar a trabajadores y en el domicilio de uno de los investigados, y otros dos en Cádiz, ambos utilizados como alojamiento para las víctimas.

Asimismo, se procedió a la clausura de los cuatro establecimientos de hostelería en los que presuntamente se desarrollaba la actividad ilícita, dos en Cádiz y otros dos en Badajoz, siendo uno de ellos al que se ha accedido finalmente este martes para iniciar los trabajos de desinfección.