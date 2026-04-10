La Comisión Regional de Listas eleva al Comité Director del PSOE-A las candidaturas al 17M sin cambios de números uno

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, interviene ante el Comité Director en Cádiz. - NACHO FRADE/EUROPA PRESS

CÁDIZ 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Regional de Listas del PSOE de Andalucía ha emitido este viernes su dictamen y ha elevado al Comité Director --máximo órgano de la federación socialista andaluza entre congresos--, reunido en Cádiz, la propuesta de candidaturas para las elecciones autonómicas del próximo 17 de mayo sin cambios en los números uno de las ocho circunscripciones respecto a las propuestas remitidas por las ejecutivas provinciales.

De esta manera, se mantienen como cabezas de lista José Nicolás Ayala por Almería, Juan Cornejo por Cádiz, Silvia Mellado por Córdoba, Olga Manzano por Granada, María Márquez por Huelva, Francisco Reyes por Jaén, Josele Aguilar por Málaga y la secretaria general del PSOE-A y candidata a la Junta, María Jesús Montero, al frente de la candidatura por Sevilla.

Estas candidaturas se tienen que validar por el máximo órgano entre congresos antes de remitirlas a la Comisión Federal de Listas para su aprobación definitiva, según ha informado el PSOE-A. Respecto a los anteriores comicios andaluces del 19 de junio de 2022, solo repiten como cabezas de cartel socialistas la actual vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez, por Huelva, y el secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, por dicha provincia.

María Jesús Montero, por su parte, toma el relevo del actual portavoz del PSOE en el Senado, Juan Espadas, como aspirante a la presidencia del Gobierno andaluz y como cabeza de cartel por la provincia de Sevilla, al frente de una lista en la que el secretario de Organización de los socialistas sevillanos, Rafael Recio, será el número dos tras haber sido portavoz adjunto del grupo parlamentario en la legislatura recién acabada.

En Almería, será el secretario de Organización del PSOE provincial, José Nicolás Ayala, quien encabece la candidatura socialista, que en 2022 lideró el por entonces secretario provincial, Juan Antonio Lorenzo, mientras que como número dos concurrirá la portavoz socialista en el Ayuntamiento de la capital almeriense, Fátima Herrera.

EL CASO DE CÁDIZ

En Cádiz, el número uno de la candidatura socialista será el secretario de Organización del PSOE gaditano, Juan Cornejo, tal como había propuesto la Ejecutiva provincial el pasado miércoles, y tras un acuerdo entre las direcciones regional y del PSOE de Cádiz que ha evitado que sea relegado al número tres de la lista, y que quien va a ocupar ese puesto, el coordinador del área de Comunicación Política y Formación de la Ejecutiva del PSOE-A, Fernando López Gil, fuera quien encabezara finalmente la candidatura.

Juan Cornejo sustituye así como cabeza de lista a la expresidenta de la Diputación de Cádiz y exalcaldesa de Sanlúcar de Barrameda Irene García, quien lideró la candidatura provincial socialista en los comicios de 2022, tras los que ha ejercido como vicepresidenta segunda del Parlamento andaluz en la duodécima legislatura, y que finalmente va a concurrir a las próximas elecciones como número cuatro, pese a que inicialmente había quedado excluida de la lista que había propuesto la ejecutiva provincial.

Por detrás de Juan Cornejo figura en la lista como número dos la portavoz socialista en Algeciras y parlamentaria Rocío Arrabal.

NUEVAS CABEZAS DE LISTA

La alcaldesa del municipio cordobés de Fuente Obejuna, Silvia Mellado, liderará la lista de los socialistas por la provincia de Córdoba en los próximos comicios andaluces, ocupando el lugar que en los comicios de 2022 fue para la exalcaldesa de la capital cordobesa Isabel Ambrosio, mientras que como número dos concurrirá el portavoz del PSOE en la Diputación de Córdoba, Esteban Morales.

En Granada, concurrirá como 'número uno' la secretaria de Igualdad del PSOE-A, Olga Manzano, quien sucede como cabeza de cartel a quien fuera secretario de Organización del PSOE-A y alcalde de Maracena Noel López. Le siguen en la lista como número dos el diputado provincial, portavoz del PSOE de Andalucía y exalcalde de Granada, Francisco Cuenca, y en el puesto número tres la parlamentaria andaluza María Ángeles Prieto.

En el caso de Jaén, el presidente de la Diputación Provincial y exsecretario general de los socialistas jiennenses, Francisco Reyes, encabezará la lista del PSOE, que en las elecciones de 2022 contó como número uno con la que fuera portavoz parlamentaria, Ángeles Férriz, quien también concurrirá a los comicios del 17 de mayo, pero como número dos por esta circunscripción.

En cambio, repite como cabeza de lista la actual vicesecretaria general del PSOE-A y portavoz parlamentaria en el último tramo de la legislatura recién terminada, María Márquez, quien volverá a ser la 'número uno' por Huelva, precediendo en la lista al secretario de Desarrollo Estatutario del PSOE-A, Mario Jiménez, quien también ha sido diputado autonómico en la legislatura recién finalizada.

Finalmente, también se mantiene como 'número uno' respecto a las elecciones de 2022 el parlamentario Josele Aguilar al frente de la candidatura por Málaga, donde concurrirá de número dos la portavoz del PSOE malagueño, Ana Villarejo.