Congreso insta al Gobierno a trabajar para obtener la titularidad pública de los bienes de Casa Medina Sidonia en Cádiz

Archivo - Fachada del Congreso de los Diputados. - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

CÁDIZ 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Cultura del Congreso de los Diputados ha aprobado una proposición no de Ley, presentada por Sumar, en la que se insta al Gobierno a convocar a las administraciones públicas presentes en la Fundación Casa de Medina Sidonia --Ministerio, Junta, Diputación de Cádiz y Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda-- para acordar y realizar las gestiones que conduzcan a obtener la titularidad pública de los bienes que formaban parte de la dotación de esa Fundación hasta la sentencia de junio de 2018, es decir, antes de que los hijos de la duquesa tuvieran el derecho propietario de dos tercios.

En la exposición de la proposición, aprobada con 33 votos a favor y solo tres en contra, Sumar recuerda que la Fundación Casa de Medina Sidonia fue constituida por su fundadora Luisa Isabel Álvarez de Toledo y Maura en 1990, teniendo entre sus fines la conservación en óptimas condiciones su patrimonio, entre otras cuestiones, entre los que destaca el Palacio de los Guzmán, declarado Bien de Interés Cultural en 1978, y el Archivo General de la Fundación, formado por 6.318 legajos que reúne la documentación producida y recibida a lo largo de los siglos por los distintos titulares de las diferentes Casas que se fueron integrando en la de Medina Sidonia.

En la proposición no de Ley se recuerda que la Audiencia Provincial de Cádiz, a raíz de una demanda, resolvió el 22 de junio de 2018 que dos tercios de los fondos dotacionales de la Fundación corresponden a los tres hijos de la fundadora y el otro tercio a la Fundación Casa Medina Sidonia.

Por ello, dada la compleja situación creada los bienes se sitúan en una "incertidumbre impropia de sus características, con una complejísima gestión y que debe preocupar por su seguridad, conservación, investigación y difusión".

"El peligro que eso supone en el presente y en el futuro inmediato merece la atención de las administraciones y dado que desde el principio de su creación la fundación ha tenido una vocación pública, y de esa vocación ha participado esas mismas administraciones requiere una urgente intervención de las mismas", ha defendido Sumar, que ha añadido que con objeto de conseguir una gestión única de ese patrimonio "es necesario que una institución participada por los mismos patronos públicos que ahora participan en la Fundación obtenga los bienes que la sentencia ha separado".

Así, insta al Gobierno a convocar a Ministerio de Cultura, Junta de Andalucía, Diputación de Cádiz y Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda para acordar y realizar las gestiones que conduzcan a obtener la titularidad pública de los bienes.

Una vez aprobada, el coordinador general de Izquierda Unida Andalucía (IU-A) y diputado en el Congreso, Toni Valero, que es quien ha defendido la proposición en la Comisión de Cultura, ha manifestado que esta semana del 28 de febrero su grupo quiere "hablar de Andalucía de verdad, no de la Andalucía de la foto y la bandera, sino de la que se defiende con hechos" y por eso se ha llevado que se impulse la obtención de la titularidad pública del Archivo General de la Fundación Casa Medina Sidonia, porque "el andalucismo no es envolverse en la bandera mientras se descuida el patrimonio documental sino que se demuestra protegiendo la historia con recursos y con hechos".