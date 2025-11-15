Continúan suspendidas las conexiones por catamarán entre Cádiz con Rota y El Puerto por la borrasca 'Claudia'

Archivo - Imagen de archivo de catamarán de la Bahía de Cádiz. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

CÁDIZ 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las conexiones marítimas por catamarán entre la capital gaditana y las localidades de Rota y El Puerto de Santa María se mantienen suspendidas este sábado a causa del temporal de viento y lluvia como consecuencia de la borrasca 'Claudia'.

Según ha detallado la UTE Catamaranes Bahía de Cádiz en la web del Consorcio de Transportes Bahía de Cádiz, consultada por Europa Press, hasta el restablecimiento del servicio están a disposición del público "servicios alternativos directos en modo autobús por carretera hasta nuevo aviso".

En concreto, el servicio de la línea B-042 que une Cádiz con El Puerto de Santa María y el servicio respectivo a la línea B-065 entre Cádiz y Rota se manntienen en suspenso durante el sábado 15.

Cabe recordar que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene el aviso naranja por lluvias y tormentas en las comarcas onubenses de Andévalo y Condado, Aracena y el litoral; las comarcas cordobesas de Sierra y Pedroches y su campiña; la Sierra Norte de Sevilla y la campiña hispalense; y la campiña y el litoral gaditano.

Asimismo, la Aemet también mantiene el aviso amarillo por vientos de hasta 70 kilómetros por hora en Andévalo y Condado y Aracena, en Huelva, además de en el litoral onubense; la Sierra Norte de Sevilla y la campiña sevillana; el litoral y la campiña gaditana; Capital y Montes de Jaén y la comarca jiennense de Morena y Condado; y Sierra y Pedroches, en Córdoba.