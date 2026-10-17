Costa Rica dedica a Cádiz el tercer Festival Iberoamérica Teatral en 2028

El alcalde de Cádiz, Bruno García. - AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ

CÁDIZ 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Cultura de Costa Rica, Jorge Rodríguez, ha realizado en la mañana de este sábado 17 una visita al Ayuntamiento de Cádiz con motivo de la celebración del Festival Iberoamericano de Teatro (FIT), que se celebra estos días en la capital gaditana.

El ministro costarricense ha sido recibido por el alcalde de Cádiz, Bruno García y por miembros de la Corporación gaditana, según ha precisado el Consistorio gaditano en una nota. Tras la recepción en el Salón de Plenos, en la que también ha estado presente Teófila Martínez, presidenta de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz, el ministro ha firmado en el Libro de Honor del Ayuntamiento de Cádiz y ha recibido como obsequio de la ciudad de Cádiz un ejemplar de la Constitución de 1812.

Posteriormente, han mantenido una reunión de trabajo, en la que el ministro ha confirmado al alcalde gaditano que el tercer Festival Iberoamérica Teatral de Costa Rica (Fitcr), que se celebrará en 2028, estará dedicado a la ciudad de Cádiz. De este modo, la capital gaditana sería la primera ciudad a la que se le dedicaría esta muestra cultural costarricense. García ha considerado que esta relación con el país americano "es una buena oportunidad para contar la historia que tenemos en común y para desarrollar proyectos futuros".

En la reunión de trabajo el alcalde de Cádiz ha planteado la posibilidad de que la ciudad pueda albergar durante el año 2028 una exposición procedente de Costa Rica. En la reunión también se han hablado de otros proyectos comunes en torno a la literatura y al programa 'Cádiz ciudad de libros' y la música, con la Orquesta Sinfónica de Costa Rica.

En suma, García ha apostillado que "Cádiz es uno de los principales vínculos que tienen los países y las ciudades iberoamericanas con España y Europa. Eso es algo que debemos cuidar y potenciar, sobre todo a través de la cultura".