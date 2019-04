El Cuponazo de la ONCE reparte más de nueve millones en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz)

Publicado 27/04/2019 12:17:40 CET

SANLÚCAR DE BARRAMEDA (CÁDIZ), 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El sorteo del Cuponazo de la ONCE ha volcado toda su fortuna en la localidad gaditana de Sanlúcar de Barrameda, donde Juan Carlos Román Rondan ha vendido la serie agraciada con los nueve millones de euros.

Román, afiliado a la ONCE, vendedor desde hace 24 años, ha vendido nueve cupones agraciados con 25.000 euros a las cinco cifras y la serie dotada con los nueve millones del Cuponazo, en su punto de venta habitual ubicado en la calle Jerez, en Puerta Jerez.

La ONCE ha explicado en un comunicado que Román comenzó como vendedor en Vélez-Málaga y desde 1999 vive y trabaja en Sanlúcar. Desde entonces, todos los días piensa en "dar un premio grande a sus clientes". "Estoy con los vellos de punta, es que no me lo creo, de verdad que no", ha señalado el vendedor.

"Son clientes fijos, personas que siempre me compran a diario, que lo necesitan seguro, y al que le hayan tocado los nueve millones más todavía", ha apuntado.

El sorteo ha repartido otros 350.000 euros en la provincia de Sevilla, con 225.000 euros en Alcalá de Guadaíra y 125.000 euros en Lora del Río, y otros 225.000 euros en Lucena (Córdoba), por lo que ha repartido en total 9,8 millones de euros en premios mayores entre las provincias de Cádiz, Sevilla y Córdoba. El resto de premios de este sorteo han ido hasta Asturias, Canarias, Castilla-La Mancha, Galicia, Comunidad Valenciana y Murcia.