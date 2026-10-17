La décima ruta de TraveSeat reúne 118 vehículos Seat 600 en la plaza de toros de El Puerto de Santa María (Cádiz)

Los vehículos han ofrecido una imagen inédita del coso taurino de el Puerto, donde se ha captado la foto oficial de la décima edición de la ruta TraveSeat, en la que han participado 250 expedicionarios. - AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 17 (EUROPA PRESS)

La Plaza de Toros de El Puerto de Santa María (Cádiz) ha acogido este sábado por la mañana una concentración de 118 vehículos Seat 600 que realizan la décima edición de la Ruta de TraveSeat, una iniciativa de la asociación de ámbito nacional que reúne a amantes de estos populares vehículos, en cualquiera de sus modelos o derivados.

La entidad ha elegido la provincia de Cádiz para esta efeméride y ha realizado su segunda estancia en El Puerto, toda vez que ya el pasado martes aparcaron en el Parque de la Victoria y disfrutaron de un paseo por el casco histórico.

El concejal de Juventud, José Ignacio González, quien recibió a los 250 expedicionarios, ha mostrado su satisfacción por la presencia de este colectivo en la ciudad y "por su decisión de elegir un enclave tan emblemático como la Plaza Real de Toros para mostrar e inmortalizar sus Seat 600", vehículos que se fabricaron desde 1957 hasta 1973 y que figuran en la memoria colectiva de muchos españoles, proporcionado una visión diferente del coso.

Por su parte, Francesc Palau, presidente de TraveSeat, afirmó que El Puerto "es una ciudad maravillosa, donde se vive la historia y donde nos han tratado muy bien los dos días que hemos venido".

"La Plaza de Toros es un sitio idílico, vivimos una experiencia única", ha valorado Palau, que también ha apuntado que "resulta un lujazo encontrarnos en una de las plazas taurinas más importantes de España y poder fotografiar aquí los vehículos, siendo la primera foto oficial que TraveSeat hace en un coso".

Los expedicionarios llegaron el martes a la provincia gaditana y parten este domingo a sus puntos de procedencia, situados en numerosas localidades españolas. Además de El Puerto, han podido conocer Chipiona, Chiclana, Jerez, Cádiz y Zahara.