La Delegación Municipal de Enseñanza de Cádiz premia a las mejores trayectorias del alumnado de diferentes etapas

El consejo escolar en reunión por la vigésimo cuarta convocatoria de los 'Premios a la Mejor Trayectoria en Educación Secundaria, Bachiller, Formación Profesional y Educación Permanente de Personas Adultas'. - AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ

CÁDIZ 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El próximo lunes, 1 de diciembre, tendrá lugar, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Cádiz, el acto de entrega de la vigésimo cuarta convocatoria de los 'Premios a la Mejor Trayectoria en Educación Secundaria, Bachiller, Formación Profesional y Educación Permanente de Personas Adultas', que todos los años organiza la Delegación Municipal de Enseñanza, dirigida por el concejal José Manuel Verdulla.

Según ha detallado el Consistorio local en una nota, esta entrega se hará a los alumnos que terminaron sus estudios en el curso pasado y que fueron elegidos por el Consejo Escolar Municipal en una reunión celebrada el pasado 1 de octubre de 2025.

De esta forma, con estos premios, la Delegación Municipal de Enseñanza pretende estimular a los estudiantes en su recorrido académico y reconocer tanto el trabajo del alumnado como el de la comunidad educativa en la formación de nuestra juventud y en el apoyo a las enseñanzas que permitan a las personas adultas su reencuentro con el mundo educativo, "apreciando el esfuerzo que representa volver a las aulas".

Así, la Administración local ha indicado que en estos premios se valoran todos los aspectos del desarrollo integral de los alumnos como la superación de dificultades personales y académicas, los valores humanos, la implicación en temas sociales, la simultaneidad de los estudios oficiales con otros estudios y la evolución académica, entre otros.

En concreto, por cada categoría se entrega un premio consistente en un ordenador portátil --cinco en total--, financiados por El Corte Inglés, Diputación de Cádiz, Aguas de Cádiz, Eléctrica de Cádiz y la Delegación Municipal de Enseñanza. Igualmente, la delegación municipal de Enseñanza concede cinco cheques regalos para la adquisición de material informático y bibliográfico en El Corte Inglés, por importe de 300 euros cada uno.

En esta edición, Christian Jesús Pazos Benítez, del I.E.S. Fuerte de Cortadura, ha ganado el premio en Educación Secundaria; Marta Andrea García Navas, del I.E.S. Cornelio Balbo, ha hecho lo propio en Bachillerato; Aitana Villate Rodríguez, del I.E.S. Rafael Alberti, ha logrado en galardón en Formación Profesional; Armando Moreno Muñoz, de la misma institución, en Formación Profesional Básica; y Cristina Vera, del I.E.S. Columela, en Educación Permanente de Personas Adultas.

Asimismo, se han distinguido a Luca Díaz-Ibáñez Sánchez, del Colegio Amor de Dios; Carla Sofía Martín Barrena, del Colegio Esclavas S.C.J.; Sergio Denis Rodríguez y Abd El Mouati El Farsaoui, del I.E.S. San Severiano; y Luis Miguel Rodríguez Gallardo, de Educación Permanente de Personas Adultas del I.P.E.P. Cádiz.

De esta forma, los centros que han participado en esta convocatoria han sido el I.E.S. Columela, el I.E.S Cornelio Balbo, el I.E.S. Fuerte de Cortadura, el I.E.S. La Caleta, el I.E.S. Rafael Alberti, el I.E.S. San Severiano, el Colegio Amor de Dios, el Colegio Esclavas S.C.J., el Colegio María Auxiliadora, el Colegio Salesianos San Ignacio, el I.P.E.P. Cádiz y I.P. Fernando Quiñones.

En la misma reunión del Consejo Escolar Municipal también se abordó la elección de la AMPA puntera por su trabajo e implicación en el proceso educativo, que ha recaído en la AFA Ampasur del C.E.I.P. Campo del Sur. Además, en la reunión del Consejo Escolar Municipal celebrada el 30 de junio de 2025, se acordó entregar la Distinción a la persona grupo o entidad que haya destacado por su labor educativa a la Asociación Gaditana de Espina Bífida e Hidrocefalia (Agebh), por su contribución para "velar por los intereses y necesidades de los familiares y las personas con espina bífida e hidrocefalia y otras discapacidades afines de la provincia de Cádiz". Ambas distinciones consisten en sendas placas que serán entregadas a las dos entidades en este mismo acto.