Delegado en Andalucía dice que el Gobierno de España "no escatima ni un sólo euro" en la seguridad de los agentes

ALGECIRAS (CÁDIZ), 12 (EUROPA PRESS)

El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, ha aseverado que "no se está escatimando ni va a escatimar ni un solo euro" en todo lo que tenga que ver con la seguridad de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, apuntando que se está haciendo "una gran inversión" con "160 millones de euros" vinculados al Plan de Especial de Seguridad del Campo de Gibraltar.

"No me gusta hablar de dinero porque la seguridad no tiene precio", ha comentado a los periodistas en Algeciras (Cádiz), resaltando que hay inversiones en medios de defensa, de observación, de investigación y en medios automovilísticos motorizados y de vigilancia, entre otros.

De esta manera ha mostrado su desconocimiento a las reclamaciones que hacen desde asociaciones de policías sobre la falta de medios materiales para hacer frente al narcotráfico.

Sobre el uso de armas de guerra por parte de estas redes dedicadas al narcotráfico, Pedro Fernández ha señalado que el tipo de armas que utilizan son "armas largas, más sofisticadas y más complicadas desde el punto de vista de que son más peligrosas", matizando que es algo que se está viendo "a nivel internacional" y no únicamente en España.

Así, ha trasladado que el policía herido durante un operativo contra el narcotráfico en Isla Mayor (Sevilla), se encuentra hospitalizado pero que su evolución está siendo "favorable dentro de la gravedad" de sus heridas, deseándole "una pronta recuperación".

Respecto a esta operación, ha confirmado que sigue abierta y que se mantienes agentes desplegados para dar con los presuntos responsables del tiroteo en Isla Mayor, y detenerlos y que puedan pasar a disposición judicial.