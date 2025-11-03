Denunciado por conducir sin carné tras una colisión con otro vehículo en Los Barrios (Cádiz)

Vehículo de la Policía Local de Los Barrios (Cádiz) - AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS

LOS BARRIOS (CÁDIZ), 3 (EUROPA PRESS)

La Policía Local de Los Barrios (Cádiz) ha denunciado a un conductor que carecía de permiso de conducción tras una colisión fronto-lateral con otro vehículos en la Plaza Mariquiqui.

Agentes de la Unidad adscrita al 092 de la Policía Local intervinieron en el choque tras un aviso recibido a través del Centro de Coordinación de Emergencias 112, ha indicado el Ayuntamiento de Los Barrios en una nota.

Tras las primeras comprobaciones, se constató que uno de los conductores carecía del preceptivo permiso de conducción, motivo por el cual se instruyeron las diligencias policiales correspondientes.

Desde la Policía Local se ha recordado a la ciudadanía que conducir un vehículo a motor o ciclomotor sin haber obtenido nunca el permiso o licencia correspondiente constituye un delito contra la seguridad vial tipificado en el artículo 384 del Código Penal. Puede ser castigado con pena de prisión de tres a seis meses o la multa de 12 a 24 meses o trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días.

La Jefatura de la Policía Local ha reiterado su compromiso con la seguridad vial y la prevención de conductas delictivas en la conducción, destacando "la rápida y eficaz" intervención de la Unidad adscrita al 092.