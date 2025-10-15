Denuncian la agresión física y verbal a una concejala de IU del Ayuntamiento de Trebujena (Cádiz) en su despacho

TREBUJENA (CÁDIZ), 15 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Trebujena (Cádiz) ha condenado la agresión física y verbal sufrida por la concejala de Igualdad y Fiestas y primera teniente de alcaldesa, María José Hedrera (IU), por parte de una persona que al parecer irrumpió en su despacho este pasado martes 14 de octubre.

En un mensaje en sus redes sociales recogido por Europa Press, el Ayuntamiento ha señalado que las agresiones físicas o verbales "no pueden tener cabida en nuestra sociedad", condenando "el triste suceso sufrido" por su concejala.

María José Hedrera daba la voz de alarma en sus propias redes con un mensaje republicado por el Ayuntamiento, al contar que lo que le había sucedido "no puede ni debe consentirse", exponiendo que "como cargo público y como mujer" había sido agredida "verbal y físicamente". "Esto no es aceptable bajo ningún concepto", apostillaba.

"Si en algo nos caracterizamos en el Ayuntamiento de Trebujena es en que tanto nuestro alcalde como todo su equipo de gobierno nos dejamos la piel por nuestro pueblo. Escuchamos a todo el mundo, con respeto, incluso cuando nos toca aguantar palabras más fuera de tono de las que deberían oírse normalmente", ha escrito la edil en su perfil de Facebook.

Así, ha asegurado que entiende la política "desde el respeto, el diálogo y el compromiso con la gente, nunca desde la violencia o la falta de educación".

Por su parte, el alcalde de Trebujena, Ramón Galán (IU), ha advertido que "se han traspasado todas las líneas rojas". "No vamos a permitir lo que ha vivido hoy mi compañera Maria Jose Hedrera Raposo en el Ayuntamiento de Trebujena y se actuará en consecuencia", ha escrito en sus redes sociales, donde también le ha transmitido a Hedrera "todo nuestro apoyo, admiración y cariño para seguir trabajando por nuestro pueblo", finalizando con un "mucha fuerza, compañera".

Desde la dirección provincial de Izquierda Unida en Cádiz también han mostrado la "repulsa total" por "el episodio de violencia verbal y física" sufrido por María José Hedrera.

"Te transmitimos, compañera, nuestra solidaridad y ánimo para seguir desarrollando la buena labor que desempeñas en favor de las trebujeneras y trebujeneros. Queremos pensar que no te tocó vivir esto por el hecho de ser mujer. La violencia nunca es el camino", han expresado en un mensaje en redes sociales.