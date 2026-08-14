Desarticulado un grupo criminal con detenciones en Sevilla que asaltaba viviendas mediante el robo previo de llaves

Uno de los detenidos por robar en viviendas tras hacerse con las llaves forzando vehículos estacionados. - POLICÍA NACIONAL

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 14 (EUROPA PRESS)

El Grupo de Delincuencia Urbana de la Comisaría de Policía Nacional de El Puerto de Santa María (Cádiz), en una operación conjunta con la Guardia Civil, ha desarticulado un grupo criminal especializado en robos con fuerza en domicilios habitados, cuyo método consistía en sustraer previamente las llaves de las viviendas tras forzar vehículos estacionados.

La investigación culminó el pasado mes de julio con la detención de dos personas en la provincia de Sevilla y la identificación de un tercer integrante de la organización, que actualmente permanece en prisión por otros hechos, como ha informado la Policía Nacional en una nota.

A los investigados se les atribuyen dos tentativas de robo con fuerza en domicilio habitado, dos robos con fuerza en el interior de vehículos, dos robos de vehículos y un delito de pertenencia a organización criminal.

La investigación permitió constatar que los integrantes del grupo actuaban de forma organizada y adoptaban numerosas medidas para evitar su identificación. Para sus desplazamientos utilizaban vehículos previamente sustraídos, lo que dificultaba el seguimiento de sus movimientos por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Una vez seleccionada la localidad donde iban a actuar, forzaban vehículos estacionados con el objetivo de apoderarse de las llaves de los domicilios y de la documentación personal de sus propietarios. De este modo obtenían la dirección exacta de las viviendas y accedían a ellas utilizando las propias llaves sustraídas, evitando en muchos casos causar daños visibles en los accesos.

El objetivo principal de los robos era la sustracción de dinero, joyas y otros objetos de valor de fácil transporte.

El desarrollo de la investigación requirió la aplicación de técnicas avanzadas debido a las estrictas medidas de seguridad que adoptaban los integrantes del grupo criminal para dificultar su localización e identificación.

La operación, denominada Llavero, ha sido desarrollada de forma conjunta por el Grupo de Delincuencia Urbana de la Comisaría de Policía Nacional de El Puerto de Santa María, la Unidad de Delincuencia Urbana (UDU) de Jerez de la Frontera, la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de Sevilla y el Equipo ROCA de la Guardia Civil de La Palma del Condado.