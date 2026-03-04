Detenidas en Sanlúcar (Cádiz) cinco personas de una red criminal dedicada al tráfico de marihuana

Marihuana, armas y dinero incautado al desarticular una red criminal en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) - POLICÍA NACIONAL

SANLÚCAR DE BARRAMEDA (CÁDIZ), 4 (EUROPA PRESS)

La Policía Nacional de Cádiz ha desarticulado en Sanlúcar de Barrameda un grupo criminal dedicado al tráfico de marihuana, deteniendo a cinco personas como presuntas responsables de los delitos de pertenencia a grupo criminal, tráfico de drogas y tenencia ilícita de armas.

El amplio operativo desarrollado el pasado 25 de febrero en esta localidad gaditana culminó con la desarticulación de un grupo criminal dedicado a la manipulación, ocultación y transporte de marihuana, ha indicado la Policía Nacional en una nota.

La investigación, llevada a cabo por la Brigada Local de Policía Judicial de la Comisaría de Policía Nacional de Sanlúcar de Barrameda, permitió detectar la existencia de dos inmuebles en los que varios individuos, naturales de la localidad, se encontraban manipulando y ocultando cogollos de marihuana. En dichos lugares se preparaba la sustancia estupefaciente para su posterior traslado fuera de la provincia de Cádiz.

Durante los registros en los domicilios se logró la incautación de 40 kilogramos de cogollos de marihuana, 53 gramos de hachís, un arma de fuego corta calibre 9 mm Parabellum, un arma de fuego larga modificada, munición para ambas, 5.300 euros en efectivo, un detector de balizas, un dispositivo de geolocalización y dos vehículos utilizados presuntamente para la actividad delictiva.

Tras su puesta a disposición judicial, se decretó el ingreso en prisión para los dos principales responsables del grupo criminal.

La actuación se enmarca en la labor de la Policía Nacional en la lucha contra el tráfico de drogas, especialmente en la provincia de Cádiz, y ha sido desarrollada por la Brigada Local de Policía Judicial de Sanlúcar de Barrameda, con el apoyo de Unidades de Seguridad Ciudadana.