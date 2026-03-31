La Dirección General de la Guardia Civil se personará en el caso Barbate como perjudicado por daños en bienes

Archivo - Entrada de los juzgados de Barbate - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

CÁDIZ 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de Instrucción del Tribunal de Instancia de Barbate ha admitido la personación de la Dirección General de la Guardia Civil como acusación particular en el caso por la muerte de David Pérez Carracedo y Miguel Ángel González Gómez, los agentes de este Cuerpo que fueron arrollados por una narcolancha en febrero de 2024, participando como perjudicado por los daños ocasionados en los bienes de dicha institución.

En el auto, al que ha tenido acceso Europa Press, el juzgado señala que se tiene por hecha la reclamación expresa por las consecuencias pecunarias de tales daños, pero que esta personación no permitirá, "en ningún caso", realizar actos procesales cuyo trámite haya precluido.

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha lamentado que la Dirección General haya solicitado esta personación "más de dos años después del asesinato de David y Miguel Ángel", asegurando en un comunicado que "toma nota de esta decisión", pero que esta incorporación es "tardía" con consecuencias procesales que "no se pueden revertir" al no poder ahora ejercer "derechos fundamentales para la búsqueda de justicia" como "la presentación del escrito de acusación, la proposición de prueba, la petición de pena o la participación en el auto de hechos justiciables".

AUGC también ha lamentado que este organismo se persone "únicamente" en calidad de perjudicada por los daños ocasionados en los bienes materiales de la Guardia Civil, como la zódiac en la que viajaban los agentes fallecidos, aunque reconociendo que "cualquier presencia institucional junto a las familias es bienvenida".

Esta asociación ya ejerció la acusación popular desde el inicio de esta causa, y ha presentado escrito de acusación, ha propuesto prueba, ha pedido pena y ha participado en cada fase del procedimiento, estando "con las familias durante todo este tiempo". Así, ha aseverado que estarán en el juicio "reclamando la condena que merecen quienes asesinaron a dos guardias civiles que solo estaban cumpliendo con su deber".

Cabe apuntar que la representación legal de las familias de los dos agentes asesinados tras ser embestidos hasta en seis ocasiones por una narcolancha en el puerto de Barbate ha presentado su escrito de acusación en el que piden un total de 119 años de cárcel para el piloto de la embarcación Karim E.B. Además, se solicita para el piloto de la embarcación una indemnización de dos millones y medio de euros.

El pasado mes de febrero el juez que instruía el caso dictó un auto por el que ambos investigados en el procedimiento, el piloto y uno de los tripulantes, fueran juzgados por un jurado popular. Ahí señalaba para el piloto dos delitos de asesinato consumado, cuatro en grado de tentativa y seis delitos de atentado agravado contra la autoridad.

Por su parte, el tripulante que lo acompañaba será juzgado en el mismo procedimiento como responsable de seis delitos de atentado agravado contra la autoridad, al considerar el juez que fue él quién apuntó con un láser a los guardias civiles que viajaban en la zódiac en los momentos previos a la colisión y "con la intención de atentar al principio de autoridad, reducir su visión y, por tanto, su capacidad de defensa y reacción", aunque "no consta" que lo hiciese cuando se produjo la colisión.

Por estos hechos fueron detenidos otros dos tripulantes de la narcolancha, que se encuentran el libertad tras pagar una fianza, y que serán juzgados en un procedimiento separado por delitos de contrabando y pertenencia a grupo criminal.

Karim E.B., el piloto de la narcolancha, fue detenido el 19 de septiembre de 2024, a los siete meses de que ocurrieran las hechos, después de que en mayo un informe de la Guardia Civil descartara que la narcolancha que pilotaba 'Kiko el Cabra', detenido por estos hechos, fuera la que embistió en varias ocasiones hasta asesinar a los dos agentes.

El informe fue elaborado por la Unidad Central Operativa (UCO) y certificaba que en base a los elementos objetivos recabados era posible concluir que la narcolancha que arremetió en el puerto de Barbate, hasta en seis ocasiones contra la patrullera oficial de la Guardia Civil, no era la intervenida la mañana del 10 de febrero en La Línea de la Concepción horas después del trágico suceso.

Para ello, se recabaron declaraciones de testigos y también vídeos, entre ellos el de uno de los detenidos que ingresó en prisión que grabó las embestidas desde otra narcolancha. Los arrestados sostuvieron desde el primer momento que no eran los autores del doble asesinato y apuntaron a otro ciudadano de nacionalidad marroquí, Karim.

Finalmente, en septiembre de 2024 fue detenido Karim E.B. y posteriormente, entre noviembre de 2024 y mayo de 2025, se detuvo a los tres tripulantes que lo acompañaban. En total, de los cuatro tripulantes, en principio, solo el piloto será juzgado por un delito de asesinato, uno de los tripulantes por delitos de atentado agravado contra la autoridad y los otros dos en una pieza separada por contrabando.