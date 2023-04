Las dos concejalas de CS en Sanlúcar renuncian a sus actas y el partido no concurrirá a las municipales

SANLÚCAR DE BARRAMEDA (CÁDIZ), 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

Ana Sumariva y Lucía Rodríguez han anunciado su renuncia como concejales de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) con sendos mensajes en sus redes sociales en los que ponen fin a sus etapas dentro del partido naranja que no se presentará a las elecciones municipales de mayo en este municipio gaditano.

Con la decisión adoptada por estas dos concejalas, CS se queda sin representación en el pleno sanluqueño cuando quedan cinco semanas para los comicios municipales. Cabe recordar que Sanlúcar de Barrameda es la ciudad natal de Juan Marín, exvicepresidente de la Junta en el anterior Gobierno de coalición con el PP, y de Sergio Romero, nuevo asesor de programa del Instituto Andaluz de la Juventud (IAJ) en la provincia de Cádiz y anterior portavoz adjunto de CS en el Parlamento andaluz.

"Ha llegado el fin de una etapa. He renunciado a mi acta como concejal pues una vez ya publicada la convocatoria de elecciones, la actividad del grupo municipal ya no existe, y teniendo en cuenta que Ciudadanos no se presenta a las elecciones toca cerrar este ciclo", ha escrito Ana Sumariva en su cuenta de Facebook recogida por Europa Press.

Sumariva ha anunciado además que ya no pertenece al partido que le dio "la oportunidad de vivir esta experiencia" y que aunque ya no forme parte de CS, su compromiso con Sanlúcar "no se ha acabado". "Seguiré trabajando desde cualquier ámbito, personal, profesional, público o privado para que Sanlúcar prospere y crezca. No es un adiós, sino un hasta luego", ha escrito.

En línea similar se ha pronunciado la concejala Lucía Rodríguez, quien ha asegurado que la experiencia vivida ha sido "dura" pero "muy enriquecedora a todos los niveles", al poder conocer "de primera mano" los problemas de la ciudad y permitirle "ponerle remedio a muchos de ellos".

"Toca poner el punto y final a esta etapa, dando las gracias a los votantes por permitirme vivir esta experiencia, así como al que hasta ahora fue mi partido, ciudadanos, por contar conmigo", ha expresado en su cuenta de Instagram.