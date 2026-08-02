Los embalses de la provincia de Cádiz comienza agosto al 81,9% de su capacidad, un 5% menos que al inicio de verano

Archivo - Vista del embalse de Zahara-El Gastor. - EUROPA PRESS - Archivo

CÁDIZ 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los embalses de la provincia de Cádiz se encuentran al 81,95% de su capacidad, lo que supone cinco puntos menos que al comenzar el verano el pasado mes de junio, cuando se encontraban al 86,94%. No obstante, también supone que cuentan con una acumulación de agua de más de 550 hectómetros cúbicos más que hace justo un año, cuando se situaban al 51% de capacidad total, por lo que actualmente presentan un 30% más de agua que hace un año.

Según datos de redhidrosur, de la Consejería de Medio Ambiente, recogidos por Europa Press, a primero de agosto de 2025 el agua embalsada en los pantanos gaditanos era de 913,52 hectómetros cúbicos (hm3), mientras que en la actualidad la capacidad total se sitúa en 1.468,22 hm3.

De los diez embalses que componen la cuenca Guadalete-Barbate, uno se encuentran por encima del 90% de su volumen y cinco por encima del 80%, entre ellos el de Guadalcacín, que es el que más capacidad tiene, con 800 hm3 y que en la actualidad está al 87,88%, con 641,10 hm3 de agua acumulada.

El segundo de mayor capacidad de la provincia tras el de Guadalcacín, es el embalse de Zahara-El Gastor, con una capacidad de 200,20 hm3 y que actualmente se encuentra al 69,56% con 154,91 hm3. Por su parte, el pantano de Bornos, con una capacidad total de 200 hm3, se encuentra ahora al 73,27%, con un volumen de 146,68 hm3, mientras que el de Barbate, que cuenta con una capacidad también que supera los 200 hm3, se sitúa al 83,90% con 174,27 hm3.

Por su parte, los embalses de Charco Redondo y Guadarranque, en la comarca del Campo de Gibraltar, están al 75,27% y 86,76% respectivamente, con 59,59 y 72,14 hectómetros cúbicos sobre una capacidad de 79,17 y 83,15 hm3 respectivamente.