Los embalses de la provincia de Cádiz comienza el verano a más del 86% de su capacidad

Archivo - Vista del embalse de Zahara-El Gastor. - EUROPA PRESS - Archivo

CÁDIZ 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los embalses de la provincia de Cádiz se encuentran al 86,94% de su capacidad, lo que supone una acumulación de agua de más de 600 hectómetros cúbicos más que hace justo un año, cuando se situaban al 55,6% de capacidad total, por lo que actualmente presentan un 31,3% más de agua que hace un año.

Según datos de redhidrosur, de la Consejería de Medio Ambiente, recogidos por Europa Press, el 21 de junio de 2025 el agua embalsada en los pantanos gaditanos era de 997,25 hectómetros cúbicos (hm3), mientras que en la actualidad la capacidad total se sitúa en 1.557,55 hm3.

De los diez embalses que componen la cuenca Guadalete-Barbate, seis se encuentran por encima del 90% de su volumen y de los cuatro restantes, sólo uno, el de Zahara-El Gastor, es el que está a menor capacidad con un 71,76% de capacidad y 159,80 hm3, cuando hace un año apenas tenía 66 hm3 de agua acumulada.

Este es además el segundo de mayor capacidad de la provincia tras el de Guadalcacín, que puede llegar a recoger 800 hm3 y que en la actualidad está al 91,13% con 729,34 hm3. En junio de 2025 su situación estaba en 372,52 hm3.

Además, el pantano de Bornos, con una capacidad total de 200 hm3, se encuentra ahora al 81,37%, con un volumen de 162,91 hm3. Por su parte, el de Arcos, que recibe agua de este pantano, está ya al 93,15% con 13,60 hm3 de un total de 14,60 hm3.

El embalse de Barbate, al 92,29% de su capacidad, cuenta con 191,71 hm3, cuando en junio del año pasado apenas llegaba a 113 hm3, mientras que el de Celemín al 90,77% llega a los 39,92 hm3.

Por su parte, los pantanos de Charco Redondo y Guadarranque, en la comarca del Campo de Gibraltar, están al 84,05% y 91,56% respectivamente, con 79 y 83 hectómetros cúbicos. En 2026, estos mismos embalses se encontraban a un volumen de 57 y 75 hm3.