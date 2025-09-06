Los embalses de la provincia de Cádiz pierden ocho puntos desde el comienzo de verano y se sitúan al 46,6%

CÁDIZ 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los embalses de la provincia de Cádiz se encuentran al 46,6% de su capacidad, lo que supone que han perdido ocho puntos con respecto al inicio del verano, ya que el 21 de junio se encontraban al 54,8%. No obstante, presentan una acumulación de agua de más del doble que hace justo un año, cuando se situaban al 22,8% de capacidad total, lo que provocó restricciones en muchos municipios de la provincia.

Así, según los registros del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH Hidrosur), consultados por Europa Press, los embalses de la provincia de Cádiz cuentan con 845,23 hectómetros cúbicos de agua embalsada sobre una capacidad total de 1.821 hectómetros cúbicos, lo que supone 149 hectómetros cúbicos menos que en junio pero 430 hectómetros cúbicos más de agua acumulada que hace un año.

Actualmente el que cuenta con mayor agua embalsada es el de Guadalcacín, con 335,22 hectómetros cúbicos sobre un total de 800,3 de capacidad, estando al 41,89%. Por su parte, el embalse de Bornos cuenta con 120,57 hectómetros cúbicos de agua, lo que supone un 60,22%, mientras que el de los Hurones se sitúa al 67,70% con 91,60 hectómetros cúbicos de agua.

En cuanto a la zona del Campo de Gibraltar, el embalse de Guadarranque se encuentra actualmente al 80,31%, diez puntos menos que en el mes de junio, con 66,78 hectómetros cúbicos de agua embalsada, mientras que el embalse de Charco Redondo se encuentra con 48,43 hectómetros cúbicos de agua al 61,17%.