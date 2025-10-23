La escuela internacional Gate Spain de controladores aéreos elige El Puerto (Cádiz) como base en el sur de Europa

El alcalde de El Puerto, Germán Beardo, en un simulador de Gate Spain. - AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 23 (EUROPA PRESS)

El alcalde de El Puerto de Santa María (Cádiz), Germán Beardo, acompañado del concejal de Empresa y Autónomos, Carmelo Navarro, ha asistido a la ceremonia de inauguración de Gate Spain, una de las escuelas de formación de controladores aéreos y profesionales de la aviación "más prestigiosas del continente", que ha elegido la ciudad portuense como su sede en el sur de Europa.

Según ha explicado el Ayuntamiento en una nota, ubicada en el Polígono Industrial Salinas de San José, la nueva Gate Aviation Training Spain ocupa un moderno edificio de 400 metros cuadrados que, por su diseño y altura, reproduce la estructura de una torre de control, lo que la convierte en un enclave ideal para su actividad.

La sede incorpora nueve simuladores de última generación y ofrece formación inicial y especializada para obtener la licencia de Control de Tránsito Aéreo, con habilitaciones de Torre, Aproximación y Ruta, cumpliendo con los estándares y normativas europeas más exigentes, para iniciar su actividad en abril.

Durante la visita guiada a las instalaciones, el alcalde ha destacado que "este proyecto es una magnífica noticia para El Puerto y para toda la Bahía de Cádiz, porque nos sitúa en el mapa internacional de la formación de profesionales de la industria de la aviación, generando empleo, atrayendo talento y creando riqueza".

Beardo ha subrayado que la implantación de esta academia "refuerza la posición de El Puerto como tierra de innovación y futuro, en un sector estratégico como el aeronáutico, que tiene en la provincia su punta de lanza con Airbus y con un importante tejido de empresas auxiliares".

Además, ha señalado que la llegada de Gate Spain "no solo traerá oportunidades laborales directas, sino que atraerá a estudiantes de todo el mundo, que vivirán, se alojarán y consumirán en la ciudad, generando un valioso impacto económico indirecto en el comercio, la hostelería y los servicios".

El Ayuntamiento ha señalado que la formación de controladores aéreos se ha consolidado como una de las salidas profesionales más atractivas y mejor valoradas dentro del ámbito técnico y aeronáutico. La mayoría de los alumnos proceden de titulaciones de ingeniería, especialmente en áreas como Telecomunicaciones, Informática o Aeronáutica, lo que refuerza el perfil altamente especializado de los estudiantes que formarán parte de esta academia internacional.