Evacuado un tripulante de un buque en Algeciras (Cádiz) tras caer desde cinco metros de altura a la bodega

ALGECIRAS (CÁDIZ), 11 (EUROPA PRESS)

Un tripulante de un buque ha sido evacuado de forma urgente este sábado, 11 de octubre, tras caer desde casi cinco metros de altura a la bodega de la embarcación, que se encontraba próximo al puerto de Algeciras (Cádiz), según han informado fuentes del Servicio de Salvamento Marítimo a Europa Press.

El Centro de Salvamento Marítimo de Algeciras ha recibido el aviso sobre las 08,30 horas de la mañana por parte del buque Leto que solicitaba la evacuación urgente de un tripulante tras sufrir una caída hasta la bodega de la embarcación. Asimismo, el organismo ha detallado que el varón se encuentra consciente pero permanece en estado grave.

De este modo, se ha movilizado la Salvamar Denébola para evacuar al herido tras descartar la opción de traslado en helicóptero, debido a la presencia de contenedores en la vertical del buque que dificultaban la maniobra de rescate.

Los efectivos de Salvamento han bajado al tripulante en camilla hasta la Salvamar a través de una grúa sobre las 10,25 horas, y posteriormente, ha desembarcado a las 10,40 horas en el puerto de Algeciras, donde los servicios del 061 se han hecho cargo del estado de salud del herido.