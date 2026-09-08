Exalcalde de Cádiz José María González 'Kichi' dice que le denuncian "por hacer las cosas bien": "Aquí nadie ha mangado"

Archivo - José María González, en una imagen de archivo cuando era alcalde de Cádiz. - AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ - Archivo

CADIZ 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El exalcalde de Cádiz José María González 'Kichi', para quien la Fiscalía pide 18 años de inhabilitación para cargo electo y una multa de 10.800 euros por presuntos delitos de prevaricación y revelación de secretos, ha afirmado que le denuncian "por hacer las cosas bien", así como que "aquí nadie ha metido la mano en la caja, nadie ha mangado y nadie ha cometido una inmoralidad".

Cabe recordar que la Fiscalía señala en su escrito de acusación que el partido que entonces sustentaba al equipo de gobierno, Por Cádiz Sí se Puede, contrató a un asesor que "no tenía la condición de funcionario público, personal laboral, ni personal eventual, y accedió de manera continuada a la información de carácter reservado relacionada fundamentalmente con el área de contratación, que era gestionada por autoridades y funcionarios de carrera del Ayuntamiento de Cádiz". El caso fue conocido como el de 'el asesor fantasma'.

Según el exalcalde, en un escrito colgado en sus redes sociales recogido por Europa Press, "no era un asesor fantasma, era un asesor que asesoraba". "Ante una ley de contratos nueva, contratamos desde el partido a un asesor para que ayudara y explicara exclusivamente a los concejales cómo incluir cláusulas sociales y hacer del Ayuntamiento de Cádiz una administración más humana", es la defensa que el exalcalde expone ante la acusación de la Fiscalía, que asegura que el asesor "impartió instrucciones a miembros del Consistorio que ostentaban la condición de funcionarios públicos".

Además, la Fiscalía señala que "las decisiones, indicaciones e instrucciones con origen en este asesor, amén de modificaciones sobre expedientes, tenían carácter preceptivo en cuanto a su cumplimiento, extremos que debían ser acatados por los funcionarios, siendo éste respaldado en el ejercicio de sus funciones por los miembros acusados del equipo de gobierno".

Por su parte, José María González 'Kichi, en su escrito en las redes, apunta que ante ese intento de hacer del Ayuntamiento "una administración más humana" la respuesta "del PP, con CCOO como cómplice" ha sido denunciarlo. Además, ha asegurado que "ese asesor no influyó en decisiones técnicas".

A partir de ahí, el exalcalde ha manifestado que "esta es la denuncia 19" que le ponen y "será la 19 que archiven", se queja de que le denuncian "por hacer las cosas bien", mientras que "a los que roban a manos llenas, a los de sueldos desorbitados o dinero público derrochado en mariscadas, ni tocarlos". Además, acusa a la justicia de usar una "doble vara de medir que permite que disparates como este sigan adelante". "No nos van a meter miedo. Nos podremos equivocar, pero nunca de bando", concluye.