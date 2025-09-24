La FAMP cumple con los objetivos previstos en el desarrollo del Simposio Internacional del proyecto europeo WE GO COOP

PUERTO REAL (CÁDIZ), 24 (EUROPA PRESS)

La secretaria general de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), Yolanda Sáez, el decano de la Facultad de Ciencias del Mar y Ambientales de la Universidad de Cádiz (UCA), Javier Benavente, y el director General de Espacios Naturales Protegidos de la Junta de Andalucía, José Enrique Borrallo, han clausurado el Simposio Internacional 'Biodiversidad: por los Humedales en Andalucía +Gobernanza' del proyecto WE GO COOP, organizado por la FAMP en la Facultad de Ciencias del Mar y Ambientales en Puerto Real.

Según ha indicado la FAMP en una nota, con la jornada de este miércoles se han culminado dos días de trabajo colaborativo, reflexión y compromiso institucional por la protección de los humedales en Andalucía y en el Mediterráneo "cumpliendo con los objetivos previstos".

Asimismo, ha señalado que en la tarde de este martes se presentó los diferentes humedales andaluces, lo que permitió conocer distintos modelos de gobernanza ambiental impulsados por gobiernos locales. Estas experiencias generan impactos positivos tanto ecológicos como socioeconómicos.

Para ello se contó con la participación de representantes municipales, quienes compartieron sus vivencias, retos y buenas prácticas en la gestión de estos espacios naturales. Participaron los ayuntamientos de Chiclana de la Frontera y Puerto Real (Cádiz); Fuente de Piedra y Archidona (Málaga); Montilla (Córdoba); Bailén (Jaén); Coria del Río, Dos Hermanas, El Cuervo, La Puebla del Río, Los Palacios y Villafranca, y Osuna (Sevilla); Alhama de Granada (Granada); e Hinojos (Huelva).

Por su parte, la segunda jornada del Simposio Internacional, celebrada este miércoles, se ha dedicado al eje +Gobernanza, con un enfoque en la innovación pública y la exposición de buenas prácticas en la gestión colaborativa de humedales. La sesión ha comenzado con la intervención del experto internacional Giancarlo Gusmaroli, representante de Medwet, que ha abordado el papel de la Comunidad de Práctica como herramienta de innovación al servicio de los humedales.

Posteriormente, se ha celebrado una mesa redonda con la participación de destacados expertos en conservación y gobernanza ambiental, como Anna Valentín Benzal, delegada de SEO/BirdLife Comunitat Valenciana; Sonia Monferrer, técnica ambiental de Fundación Global Nature; Javier Benavente, decano de la Facultad de Ciencias del Mar y Ambientales y presidente de la Junta Rectora del Parque Natural Bahía de Cádiz; y José Luis Oviedo Pro, representante del CSIC.

Durante la jornada se han presentado también dos paneles de buenas prácticas, en los que se han expuestos experiencias reales de gobernanza colaborativa en humedales de Andalucía y la Comunidad Valenciana. Entre ellas han destacado el contrato de humedal de la Albufera de Valencia, presentado por SEO/BirdLife; la gestión del Parque Natural de Prat de Cabanes-Torreblanca, desarrollada por Fundación Global Nature y el Ayuntamiento de Torreblanca; la iniciativa de custodia de ríos en Granada, promovida por la Diputación; el contrato de río para el Alto Guadiana Menor, desarrollado por el Grupo de Desarrollo Rural Altiplano de Granada; y el Refugio Almillo, gestionado por la asociación Hombre y Territorio.

La jornada ha continuado con un bloque dedicado al apoyo institucional en defensa y gestión sostenible de humedales, con la intervención de José Carlos Macías, biólogo de Salarte, que ha presentado la Alianza Marismas del Guadalquivir-Doñana; Sonia Monferrer, que ha introducido el proyecto LIFE AWoM y la propuesta de creación de un Observatorio de Humedales; Victoria Pereira, directora de relaciones institucionales y comunicación de la Fundación Lagunas Costeras de Uruguay; y Alix Le Roy, directora de comunicación de la Communauté de Communes Océan Marais de Monts, en Francia.

Como cierre del Simposio Internacional, la secretaria general de la FAMP, Yolanda Sáez, ha presentado el avance de dos instrumentos claves para la sostenibilidad del Proyecto WE GO COOP como son la Comunidad de Práctica y su correspondiente Manifiesto de Adhesión, ambos en fase de elaboración en estos momentos, con el apoyo y la cooperación del partenariado internacional.

Sáez ha subrayado que "este documento busca ser un referente común para los países participantes del proyecto, un marco sencillo y claro que recoja principios, objetivos y compromisos de carácter voluntario, y que permita formalizar la pertenencia a la Comunidad de Práctica sin endosar obligaciones extras que dificulten la adhesión o que supongan una carga de trabajo o económica para las instituciones que lo firman".

En este sentido, ha destacado que "la intención es que pueda ser adaptado a las realidades locales sin perder su carácter de referencia compartida", así como que "entidades locales, instituciones y personas se sumen para ayudar a conformar una Comunidad de Práctica en Andalucía y para Europa siendo un referente de la gobernanza y la innovación pública para la preservación del medio ambiente, desde el ecosistema de los humedales en Andalucía".

"Esta iniciativa ayudará a la planificación estratégica y a la toma de decisiones de los gobiernos locales. En definitiva, es un compromiso ético y operativo por la gobernanza colaborativa de los humedales de Andalucía y Valencia", ha concluido.