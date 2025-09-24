Fernández ensalza a Serrat como referente de valores "importantes de reivindicar hoy en momentos de polarización"

Archivo - El delegado del gobierno, Pedro Fernández, atiende a los medios. (Foto de archivo). - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

SAN FERNANDO (CÁDIZ), 24 (EUROPA PRESS)

El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, ha ensalzado la figura del cantautor Joan Manuel Serrat como "un referente de libertad, igualdad y de esos valores democráticos que son tan importantes reivindicar precisamente hoy día, en un momento de convulsión y de polarización".

Cabe recordar que la ciudad de San Fernando (Cádiz) ha distinguido este miércoles con el XIV Premio Cortes de la Real Isla de León a Joan Manuel Serrat, reconociendo así la trayectoria de "un artista que ha hecho de la música un instrumento de lucha por la libertad, la democracia y los valores constitucionales".

Pedro Fernández ha agradecido a la alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada, poder estar conmemorando ese 215 aniversario de la construcción de aquellas Cortes Generales y Extraordinarias.

Además, ha manifestado su "placer" por compartirlo con un "personaje histórico, no solamente un cantautor y un creador de poesía y de música como es Serrat, sino un referente de esa libertad y de esos valores democráticos que son tan importantes reivindicar precisamente hoy día en un momento de convulsión y polarización donde lo importante es justamente el reconocimiento por aquellas personas que trabajan por la libertad y por la igualdad y la solidaridad".

El Premio Cortes de la Real Isla de León, instituido para distinguir a personas, entidades e instituciones que han contribuido de forma significativa a la vida democrática y a la defensa de los derechos, encuentra en Serrat un "destinatario excepcional", según explicó la alcaldesa, Patricia Cavada.

En este sentido, señaló que en esta edición se reconoce a una figura "imprescindible" en la historia cultural de España que "ha sabido hacer de la música un arma cargada de futuro, un instrumento de lucha contra la represión y una voz coherente y comprometida en defensa de la ciudadanía, los derechos y las libertades públicas".

La concesión del XIV Premio Cortes de la Real Isla de León a Serrat no sólo se reconoce al artista, sino también a un símbolo que representa de todos aquellos hombres y mujeres que, con su creatividad, han utilizado la música y el arte como vehículo de dignidad, resistencia y libertad. Por tanto, este reconocimiento se entrega también a Serrat "en nombre de todas aquellas personas que, a través de su pluma y creatividad, hacen de la música un elemento de defensa, de subversión, de lucha y de consecución de derechos", según manifestó la alcaldesa.