El Festival de Cine Africano inaugura mañana una edición de resistencia presencial en Tarifa (Cádiz) y global online

TARIFA (CÁDIZ), 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Festival de Cine Africano de Tarifa-Tánger (FCAT) inaugura este viernes su edición número 17, la primera en la historia del festival que tendrá formato híbrido, por un lado presencial en Tarifa (Cádiz) y por otro con presencia global online en la plataforma Filmin y con diferentes foros emitidos en streaming.

Adaptado a las circunstancias, el FCAT continúa así con su labor de dar a conocer las cinematografías del continente africano, convertido en una referencia de los cines de África en el mundo hispanohablante, ha señalado en una nota la organización.

Con casi medio centenar de películas, un foro de formación y reflexión, además de una exposición, un encuentro transfronterizo, la extensión en Los Toruños de El Puerto de Santa María y un Espacio Escuela con presencia en Marruecos.

"Las ganas de seguir manteniendo viva esta cita anual tarifeña con los cines de África han sido más poderosas que el miedo", ha manifestado la directora del festival, Mane Cisneros. Una cita que tendrá proyecciones presenciales en Tarifa con todas las medidas de seguridad garantizadas, tanto en el Teatro Alameda como en la Iglesia de Santa María, gracias al apoyo fundamental del Ayuntamiento de Tarifa.

"Creemos y queremos apostar por las salas como lugar de encuentro y de intercambio, por la cultura segura aunque no podamos compartir con cineastas y con el público venido de fuera esta edición, pero es importante que acudamos a las salas en un acto casi de resistencia", ha añadido. Asimismo, el canal del festival en Filmin y mesas de reflexión diaria así como foros de formación, todo ello emitido en streaming, completan la programación.

Así, este viernes a las 12 del mediodía el Teatro Alameda de Tarifa se celebra el acto inaugural del 17 Festival de Cine Africano de Tarifa Tánger. La actriz Susana Córdoba conducirá una gala con público, que será compartida más tarde en las redes sociales del festival, en la que actuará el combo sevillano-senegalés 'One pac & fellows'. El grupo, liderado por el músico senegalés Birane Amar Wane y el sevillano José Gómez, es un viejo conocido del FCAT que ya que puso en directo su característico ritmo --que mezcla hip hop, jazz, funk y soul-- al festival hace un par de años en el Mercado de Tarifa.

'You will die at 20' será la película de apertura de esta edición en el Teatro Alameda. El FCAT estrena esta evocadora ópera prima de Amjad Abu Alala en España, un drama que recuerda a la población de Sudán, y del planeta, que hay un mundo más allá de la aldea. Asimismo, a partir del viernes este filme que gira sobre el miedo a vivir se podrá ver en el canal del festival en Filmin.

Por la tarde, a las 16 h, la Iglesia de Santa María proyectará los dos primeros títulos del ciclo 'A Carcajadas', el humor en los cines de África, que en esta edición mostrará que en los títulos provenientes del continente vecino también existe la comedia. El cortometraje tunecino 'Visa' (el dictado), en el que el humor llega a la emigración con los países comprendidos en el espacio Shengen inventando una nueva ley para los que se marchan de sus países; y el filme de animación 'Aya de Yopougon', dirigido por Marguerite Abouet y Clément Oubreri, en el que tres amigas del barrio de Yopougon, en Costa de Marfil, a finales de los 70 intentan vivir sus vidas en libertad, componen la agenda de cine del viernes.

TODO EL FCAT 2020 EN FILMIN

La gran sala virtual del festival estará este año en el canal del FCAT en la plataforma Filmin. Allí se encuentran las películas de las secciones a competición --Hipermetropía y En breve--, así como las que forman parte de las sesiones temáticas de esta edición.

La 17 edición del FCAT se completa con el foro de formación El Árbol de las Palabras, que a partir del sábado reflexionará a través de mesas redondas diarias emitidas en streaming en el canal de Youtube del festival, un foro que también lidera el espacio de industria dedicado al cine africano que tendrá lugar entre el 9 y el 11 de diciembre.

Asimismo, el crítico y programador Javier H. Estrada impartirá online durante este puente un Aula de Cine Africano, y más de 15.000 alumnos ya están participando en los centros escolares españoles y en los de habla hispana marroquíes en el Espacio Escuela.

Por otro lado, el Castillo Guzmán el Bueno de Tarifa acoge las fotografías de 35 jóvenes africanos en una exposición colectiva titulada 'Afrotopía' realizada con la colaboración de Casa África y Acerca, el programa de capacitación para el desarrollo en el sector cultural de la Cooperación Española. A la exposición se puede acceder en horario de mañana y la entrada es gratuita si se muestra una entrada a cualquiera de las proyecciones presenciales.

El FCAT 2020 tiene como imagen de este año una obra del diseñador y arquitecto marroquí Omar Kdouri, perteneciente a su serie Moroccan Minimalism. El cartel de la 17 edición del FCAT es un homenaje a las fuentes marroquíes de la ciudad de Fez.