El Festival de Cine Africano pone a la venta las entradas para sus sesiones presenciales en Tarifa (Cádiz)

TARIFA (CÁDIZ), 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

Cinco sesiones temáticas, compuestas por otras tantas mesas redondas y 25 títulos, darán forma híbrida a la 17 edición del Festival de Cine Africano de Tarifa (Cádiz)-Tánger (Marruecos), que se celebra entre el 4 y el 13 de diciembre y que pone a la venta este sábado las entradas para sus sesiones presenciales en la ciudad gaditana.

Según concreta en una nota de prensa la organización del festival, todo ello se podrá seguir en sala virtual, pero las 25 obras cinematográficas también tendrán pases presenciales en Tarifa. Los espacios para ello serán el Teatro Alameda y la Iglesia de Santa María, ambos con una reducción de su aforo al 40%.

El festival y el Ayuntamiento tarifeño apuestan así por una cultura segura y por el cine proyectado en pantalla grande, "garantizando todas las medidas anti-Covid", como la desinfección total de los espacios tras cada pase y el ajuste el horario de las sesiones a las medidas vigentes en Andalucía, así como la distancia de seguridad entre los espectadores.

Entre el 4 y el 8 de diciembre tendrán lugar estos pases presenciales en horario de mañana y de sobremesa que ofrecerán cortos y largometrajes, documentales y animación repartidos en cinco sesiones temáticas que este año acompañan a la sección a competición del festival. Las entradas, con un precio de entre tres y cuatro euros, ya se pueden adquirir únicamente de forma telemática a través de la plataforma Entradium.

La película inaugural del festival 2020, 'You will die at 20', el exitoso debut del sudanés Amjad Abu Alala, será la primera en proyectarse el 4 de diciembre a mediodía tras un acto de apertura al que le pondrá música en directo el grupo sevillano-senegalés One Pac & Fellows.

A esto le seguirán otros títulos. Dentro de la categoría de comedia están los largometrajes 'Aya de Yopougon', dirigido por Marguerite Abouet y Clément Oubreri; el congoleño 'Macadam Tribu', de Zeka Laplaine; 'La mezquita', filme marroquí firmado por Daoud Alouad-Syad; además del mediometraje 'El Franco' y el largo 'Hyènes', del maestro Mambéty. Asimismo, el largo sudanés 'Hablando de árboles', que participa en la competición de esta 17 edición del festival, también forma parte de este ciclo dedicado al humor.

En cuanto a los cortometrajes, participan en esa sección el tunecino 'Visa (el dictado)', de Ibrahim Letaief; el corto de Burkina Faso 'Está lloviendo en Ouaga', de Fabien Dao; el tunecino 'Las sandías del Jeque', de Kaouther Ben Hania; y el corto senegalés 'Tabaski', dirigido por Laurence Attali y también en competición en la sección En breve.