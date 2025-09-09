Finaliza con éxito la extracción del helicóptero accidentado en el embalse de Guadarranque en Castellar (Cádiz)

Trabajos en el pantano de Guadarranque tras caer un helicóptero el viernes - AYUNTAMIENTO DE CASTELLAR

CASTELLAR DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 9 (EUROPA PRESS)

Los trabajos para extraer el helicóptero accidentando el pasado viernes en el embalse de Guadarranque en Castellar de la Frontera (Cádiz) han finalizado con éxito, según ha informado a los medios la subdelegada del Gobierno en la provincia, Blanca Flores.

En torno a las 22,00 horas de este pasado lunes se ha completado la extracción tras tres días de reuniones y trabajo coordinado para evacuar la máquina, un helicóptero Bell 412 de aproximadamente 3.500 kilos, del agua de un embalse que da suministro a la comarca del Campo de Gibraltar.

En concreto, el proceso de recuperación se ha llevado a cabo por un equipo especializado contratado por la empresa RTS Rotorsur, responsable del helicóptero, y coordinado por personal del Ministerio para la Transición Ecológica y de la Subdelegación del Gobierno en Cádiz. Así, el domingo por la noche se consiguió reflotar la aernonave, que se había hundido en posición invertida tras el accidente.

Blanca Flores ha asegurado que el operativo se ha desarrollado "con medidas preventivas de protección ambiental", como la colocación de una barrera anticontaminación alrededor de la máquina hundida para evitar cualquier tipo de escape de combustible.

En sus redes sociales, recogidas por Europa Press, el alcalde de Castellar, Adrián Vaca, ha agradecido y felicitado el "ingente trabajo" del personal implicado en este operativo, asegurando que "han demostrado una gran profesionalidad y dedicación en horas intensas para lograr este importante reto".

El pasado viernes 5 de septiembre la propia Subedelegación informaba sobre este accidente, después de que el helicóptero de la empresa RTS se precipitase mientras realizaban maniobras para extraer agua en la zona. Sus dos ocupantes resultaron ilesos en la caída y pudieron salir por su propio pie.

Tras esto se inició un operativo para sacar la aernovane del agua, ordenando la Junta el cierre del embalse y la suspensión de la extracción de agua con el objetivo de preservar la seguridad del suministro.

Así, mientras duraban estas tareas de extracción y se pudiera restablecerse la normalidad en Guadarranque, el abastecimiento de la población y de los regadíos se ha estado realizando desde el embalse de Charco Redondo y los Pozos de Majarambuz.