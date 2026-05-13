Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad intervinieron cerca de un millón de litros al 'petaqueo' entre 2020 y 2025 en Cádiz

Archivo - Imagen de una lancha con petacas de gasolina. - GUARDIA CIVIL - Archivo

CÁDIZ 13 May. (EUROPA PRESS) -

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado intervinieron entre 2020 y 2025 en la provincia de Cádiz 993.982 litros de combustible de la actividad conocida como 'petaqueo', gasolina para suministrar a las embarcaciones dedicadas al tráfico de droga.

Según una respuesta escrita del Gobierno a pregunta de la senadora del PP, Teresa Ruiz-Sillero, en la que se interesaba por los datos de litros de combustible incautados a los 'petaqueros' en las distintas playas de la provincia de Cádiz entre 2022 y 2025.

Por su parte, el Gobierno, según la respuesta recogida por Europa Press, ha indicado que en el marco del seguimiento de la actividad operativa desarrollada por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en el ámbito de aplicación del Plan Especial Campo de Gibraltar en la provincia de Cádiz entre los años 2020 y 2025 el total de litros de combustible incautado en esta actividad se aproxima al millón.

Así, según los datos aportados por el Gobierno, en 2020 fueron 127.650 los litros incautados, mientras que en 2021 fueron 159.777 y en 2022 y 2023 bajaron hasta los 76.370 y 41.192 litros respectivamente. Por contra, en los dos últimos años el incremento en cuanto a incautaciones fue notable, ascendiendo en el año 2024 hasta los 206.951 litros y en 2025 hasta los 381.682.

Cabe recordar que recientemente se ha modificado la norma en el Código Penal (en su artículo 568) y la Ley de Enjuiciamiento Criminal para castigar la actividad del transporte de gasolina, conocida en el argot del narcotráfico como petaqueo. Así, según explicó la Fiscalía, la norma incorpora un apartado 2 al artículo 568 del Código Penal para prever que cuando la sustancia inflamable sea un combustible líquido la pena sea de tres a cinco años de prisión, al especificar para este delito la tenencia, transporte y suministro de combustible líquido.