Una jornada visibiliza el trabajo de las Enfermeras de Práctica Avanzada en el Campo de Gibraltar (Cádiz)

Enfermeras de Práctica Avanzada (EPA) del Área de Gestión Sanitaria Campo de Gibraltar Este en una jornada en el hospital de La Línea de la Concepción (Cádiz) - JUNTA DE ANDALUCÍA

LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN (CÁDIZ), 12 (EUROPA PRESS)

Las Enfermeras de Práctica Avanzada (EPA) del Área de Gestión Sanitaria Campo de Gibraltar Este han participado en una jornada en el Hospital Universitario de La Línea de la Concepción (Cádiz) para presentar y visibilizar su trabajo a cargos intermedios de Atención Hospitalaria y Atención Primaria.

En una nota, la Junta ha explicado que en la última década, el Sistema Sanitario Público de Andalucía ha desarrollado diferentes roles enfermeros que incluyen nuevas competencias, con el objetivo de dar respuestas a las necesidades de la ciudadanía.

En el marco del desarrollo de nuevas competencias y nuevos roles profesionales se han definido perfiles específicos de Enfermeras de Práctica Avanzada.

Las enfermeras que desarrollan este perfil son profesionales que ejercen un liderazgo clínico en el ámbito de su trabajo, con autonomía para la toma de decisiones complejas, basadas en la aplicación de la evidencia y en los resultados de la investigación a su práctica profesional. En su práctica integran cuatro roles como son clínico experto, consultor, docente e investigador.

En el caso del Área Campo de Gibraltar Este se cuenta con este perfil especialista en Heridas Crónicas Complejas, en Diabetes, en Ostomías, en Oncología y en Cuidados Paliativos. Además cuenta con una enfermera de Cuidados Rural.

En la jornada, celebrada en el salón de actos del hospital linense, cada una de las profesionales ha podido presentar la trayectoria, la evidencia y el impacto de estas figuras en la atención a procesos crónicos, en la continuidad de cuidados entre niveles asistenciales y, sobre todo, en los resultados en salud de las personas atendidas en esta Área Sanitaria.

Este encuentro se ha cerrado con un coloquio en el que los profesionales del Área Sanitaria han puesto sobre la mesa la importancia de que la Atención Hospitalaria y Primaria vayan de la mano para ofrecer la mejor asistencia a los pacientes.