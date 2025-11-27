Fundación Moeve impulsa inclusión, cuidado y dignidad para personas vulnerables en el Campo de Gibraltar

Foto de familia de los premiados con los Premios al Valor Social de Fundación Moeve en el Campo de Gibraltar. - FUNDACIÓN MOEVE

SAN ROQUE (CÁDIZ), 27 (EUROPA PRESS)

Fundación Moeve ha celebrado en el edificio Alcalde Fernando Palma (El Pósito), en San Roque (Cádiz), el acto de entrega de la 21 edición de sus Premios al Valor Social, en el que ha reconocido el trabajo de las tres iniciativas sociales galardonadas que impulsan inclusión, cuidado y dignidad, tres proyectos que transformarán la vida de personas vulnerables en el Campo de Gibraltar.

Según ha indicado en una nota, en esta edición se han destinado 54.500 euros para apoyar el desarrollo de proyectos que contribuyen a mejorar el bienestar de personas en situación de vulnerabilidad social, con un énfasis en proyectos que promueven la inclusión y la transición ecológica justa.

El acto de entrega ha reunido a los representantes de las entidades ganadoras en el Campo de Gibraltar, padrinos y madrinas solidarios (profesionales de Moeve que apadrinan los proyectos), ganadores de ediciones anteriores, entidades del tercer sector, miembros del jurado y de la fundación Moeve.

Estrella Blanco, responsable de fundación Moeve en Cádiz ha destacado "la respuesta que reibida en esta edición de los Premios al Valor Social" y ha señalado que "cada proyecto presentado refleja el compromiso, la solidaridad y la creatividad de quienes trabajan día a día para mejorar la vida de las personas en el Campo de Gibraltar".

"Estos premios no son solo un reconocimiento, sino una invitación a seguir construyendo juntos una sociedad más inclusiva y sostenible. Agradecemos a todas las entidades participantes por su esfuerzo y dedicación, y reafirmamos nuestro compromiso de seguir apoyando iniciativas que generan un impacto real en nuestra comunidad", ha añadido.

Los proyectos premiados en el Campo de Gibraltar han sido Fundación Prolibertas, con su iniciativa 'Semillas de Oportunidad' que se centra en la inclusión social y laboral de personas vulnerables mediante formación y acompañamiento; AFA La Línea, por su proyecto 'Camino al Bienestar' enfocado a la atención integral a personas con Alzheimer y apoyo a sus familias, fomentando entornos más humanos; y finalmente, Fegadi que ha ganado con su iniciativa 'Aulas Inclusivas y Sostenibles', mediante la cual va a crear espacios educativos accesibles y respetuosos con el medio ambiente para personas con discapacidad.

Finalmente, ha recordado que desde 2005 fundación Moeve ha recibido 5.883 proyectos diseñados para mejorar la vida de las personas, ha repartido 5,63 millones de euros en premios a 527 de esas iniciativas sociales presentadas, logrando ayudar a más de 114.000 personas.