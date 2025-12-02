El Gobierno autoriza la celebración del contrato para remodelar la estación naval de Puntales por 14,7 millones

El ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, y la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, durante laa rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. - Gabriel Luengas - Europa Press

MADRID 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha autorizado la celebración del contrato de obras de remodelación de muelles y adecuación de las instalaciones en la Estación Naval de Puntales (Cádiz). El valor estimado del contrato asciende a 14.700.013 euros y tendrá una duración de 18 meses desde la formalización del acta de comprobación del replanteo, sin posibilidad de prórroga.

Según ha explicado en una nota, la modernización de la flotilla hidrográfica actual, con nuevas plataformas navales con base en la Estación Naval de Puntales, precisa que se lleven a cabo las infraestructuras necesarias asociadas al programa de los buques hidrográficos.

Para ello, según ha indicado, es necesario la modernización de sus redes de servicios, la construcción de un centro integrado de vigilancia en tierra, actualización de pañoles y talleres, y el dragado del puerto para el atraque y desatraque de los buques.